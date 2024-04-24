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路易王子6歲生日照 凱特王妃親自拍攝 王室強調沒修圖

編譯中心／綜合23日電
4月23日是英國路易小王子6歲生日，英國肯辛頓宮23日在社群網站公開凱特掌鏡的路易小王子6歲生日照，強調照片絕對沒有修圖。 （取材自Ｘ平台）
4月23日是英國路易小王子6歲生日，英國肯辛頓宮23日在社群網站公開凱特掌鏡的路易小王子6歲生日照，強調照片絕對沒有修圖。 （取材自Ｘ平台）

英國王儲威廉王子（Prince William）的官邸肯辛頓宮（Kensington Palace）23日發布路易王子（Prince Louis）的6歲生日照片，強調照片由母親凱特王妃（Catherine，Princess of Wales）拍攝，絕對沒有「修圖」。

英國廣播公司（BBC）報導，肯辛頓宮發言人表示，在接受癌症療程的凱特王妃因為上月發布經修改的母親節照片惹起爭議後，一開始還為了要不要PO照而陷入兩難，但威廉與凱特非常感激各界給予路易王子的生日祝福訊息，為了表示感謝，最後還是在肯辛頓宮社交平台X發布路易的生日照，並感謝公眾的親切祝賀。

英國《天空新聞網》（Sky News）稍早報導，肯辛頓宮稍早PO出一張「路易王子」對著鏡頭燦笑的直式照片並寫下，「6歲生日快樂！路易王子，謝謝你們今日各式各樣的祝福！」文末還署名，這張漂亮的照片，是由母親凱特王妃親自拍下。

據報導，肯辛頓宮指出，這張照片是「最近幾天」在溫莎城堡所攝，並保證沒有經過編輯。

報導提到，由於凱特王妃3月才宣布罹癌，這幾個月對王室而言，可謂是多事之秋；另外，凱特王妃曾在今年3月份PO出一張她與3名兒女的合照，但該張圖片後來被發現有變造痕跡，一度引起各種陰謀論，凱特事後則承認照片有修圖，並為此道歉。

路易王子是王儲威廉王子與凱特王妃的第三個孩子，當前為王位第四順位繼承人。

凱特 母親節 癌症

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