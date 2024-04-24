路易王子6歲生日照 凱特王妃親自拍攝 王室強調沒修圖

4月23日是英國路易小王子6歲生日，英國肯辛頓宮23日在社群網站公開凱特掌鏡的路易小王子6歲生日照，強調照片絕對沒有修圖。 （取材自Ｘ平台）

英國王儲威廉王子（Prince William）的官邸肯辛頓宮（Kensington Palace）23日發布路易王子（Prince Louis）的6歲生日照片，強調照片由母親凱特 王妃（Catherine，Princess of Wales）拍攝，絕對沒有「修圖」。

英國廣播公司（BBC）報導，肯辛頓宮發言人表示，在接受癌症 療程的凱特王妃因為上月發布經修改的母親節 照片惹起爭議後，一開始還為了要不要PO照而陷入兩難，但威廉與凱特非常感激各界給予路易王子的生日祝福訊息，為了表示感謝，最後還是在肯辛頓宮社交平台X發布路易的生日照，並感謝公眾的親切祝賀。

英國《天空新聞網》（Sky News）稍早報導，肯辛頓宮稍早PO出一張「路易王子」對著鏡頭燦笑的直式照片並寫下，「6歲生日快樂！路易王子，謝謝你們今日各式各樣的祝福！」文末還署名，這張漂亮的照片，是由母親凱特王妃親自拍下。

據報導，肯辛頓宮指出，這張照片是「最近幾天」在溫莎城堡所攝，並保證沒有經過編輯。

報導提到，由於凱特王妃3月才宣布罹癌，這幾個月對王室而言，可謂是多事之秋；另外，凱特王妃曾在今年3月份PO出一張她與3名兒女的合照，但該張圖片後來被發現有變造痕跡，一度引起各種陰謀論，凱特事後則承認照片有修圖，並為此道歉。

路易王子是王儲威廉王子與凱特王妃的第三個孩子，當前為王位第四順位繼承人。