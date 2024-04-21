我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／田州百人派對傳槍響 至少16人中彈 2男子當場身亡

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

「王室果醬」較勁？梅根為新產品宣傳 反而替查理帶貨

編譯中心／綜合20日電
哈梅的名人好友們紛紛曬出自己收到梅根首批果醬的認證照。（instagram）
哈梅的名人好友們紛紛曬出自己收到梅根首批果醬的認證照。（instagram）

「薩塞克斯公爵夫人」梅根的個人生活品牌美國里維埃拉果園（American Riviera Orchard），本周推出第一項產品：草莓果醬，限量50罐先給她的名媛好友們試嘗，獲得一波好評。不過英媒報導，梅根最新的「宣傳噱頭」反而對英王查理三世起到「帶貨」效果，讓他的海格洛夫莊園（Highgrove Garden）果醬數小時內銷售一空。

鏡報報導，梅根的每罐果醬都標有1至50的手寫編號，但價格與對外發售日期都尚未公布。英王查理則是透過海格洛夫商店販售各種王室紀念品，包括每罐340克售價6.95英鎊（約90美元）的有機草莓果醬。

每日郵報王室評論員伊登（Richard Eden）表示，梅根日前透過名媛網紅發動口碑宣傳，，包括曾登上她Podcast節目的女星敏迪卡靈（Mindy Kaling）、星二代女星崔西艾莉絲羅斯（Tracee Ellis Ross）、時尚設計師Tracy Robbins、哈利王子的馬球隊友Nachp Figueras的超模老婆Delfina Blaquier都透過個人社群平台曬出照片，不過這波宣傳曝光後，卻尚未公開販賣的時間，反而提醒了不少王室粉絲海格洛夫莊園的存在，讓查理的果醬在數小時內買氣大增，火速完售。海格洛夫商店網站顯示，果醬已重新補貨上架。

伊登也趁機酸了梅根一頓，表示兩款果醬差別在於，查理的盈利會捐給慈善機構，「而梅根將獲利留給自己」。王室作家萊文（Angela Levin）在X（推特）寫道：「誰會相信呢？梅根的果醬助攻『國王』的銷售，現已售罄。也許人們更希望利潤捐給王室慈善機構，而不是進梅根的口袋。」

梅根的個人品牌目前雖然尚未有商品上架，不過已經在包括家居用品、食品、化妝品等多個領域註冊商標。

梅根近期推出個人品牌。（路透）
梅根近期推出個人品牌。（路透）

梅根 查理三世 哈利

上一則

日本朝野有共識了 愛子公主婚後也不會變平民

下一則

中東鬆口氣…避免全面開戰 美以伊不談空襲

延伸閱讀

網友看膩宮鬥了？「梅根與凱特和平共處」成為新流行

網友看膩宮鬥了？「梅根與凱特和平共處」成為新流行
「王室果醬」較勁？梅根為新產品宣傳 反而替查理帶貨

「王室果醬」較勁？梅根為新產品宣傳 反而替查理帶貨
哈利、梅根想翻身、救人氣？專家建議這5招

哈利、梅根想翻身、救人氣？專家建議這5招
凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

熱門新聞

皇室特派員大讚威廉（左）與凱特有自然的溫暖和讓人易於親近的魔力。（路透資料照片）

凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

2024-04-15 10:13
CNN分析，伊朗於當地時間13日對以色列發動空襲，看似是災難性戰爭的開端，實際上是「演一場最壯觀的戲」。圖為以色列鐵穹系統攔截伊朗飛彈畫面。(新華社)

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

2024-04-14 22:10
伊朗軍事高官警告，若核設施遭到以色列襲擊，伊朗將立即對以方進行對應打擊。圖為伊朗民眾上街焚燒以色列國旗。(美聯社)

以色列回擊 美官員證實：以色列飛彈擊中伊朗境內據點

2024-04-18 22:02
喬治亞國會議場15日上演全武行，執政黨議員迪納瑞茲(Mamuka Mdinaradze)在台上發言時，一名反對黨議員衝上前朝他的頭部揮了一拳。(擷自YouTube@Sky News Australia)

喬治亞國會上演全武行 親俄議員被一拳毆飛

2024-04-16 17:05
4月13日在以色列特拉維夫拍攝的以色列國防部建築。(新華社)

中東4國領空關閉 伊朗警告美：勿支持以色列 否則將激烈回應

2024-04-13 20:44
伊朗革命衛隊於當地時間14日出動100多架無人機和發射飛彈報復以色列，美國官員表示，美軍位於中東地區防空系統已經截獲部分伊朗無人機，美國總統拜登收到消息緊急收假返回白宮。（路透）

伊朗出動上百架無人機、發彈攻擊以色列 美軍已擊落部分無人機

2024-04-13 19:19

超人氣

更多 >
布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個

布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個
投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法

投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法
男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治
4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識

4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識
華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難

華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難