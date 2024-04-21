「王室果醬」較勁？梅根為新產品宣傳 反而替查理帶貨

哈梅的名人好友們紛紛曬出自己收到梅根首批果醬的認證照。（instagram）

「薩塞克斯公爵夫人」梅根 的個人生活品牌美國里維埃拉果園（American Riviera Orchard），本周推出第一項產品：草莓果醬，限量50罐先給她的名媛好友們試嘗，獲得一波好評。不過英媒報導，梅根最新的「宣傳噱頭」反而對英王查理三世 起到「帶貨」效果，讓他的海格洛夫莊園（Highgrove Garden）果醬數小時內銷售一空。

鏡報報導，梅根的每罐果醬都標有1至50的手寫編號，但價格與對外發售日期都尚未公布。英王查理則是透過海格洛夫商店販售各種王室紀念品，包括每罐340克售價6.95英鎊（約90美元）的有機草莓果醬。

每日郵報王室評論員伊登（Richard Eden）表示，梅根日前透過名媛網紅發動口碑宣傳，，包括曾登上她Podcast節目的女星敏迪卡靈（Mindy Kaling）、星二代女星崔西艾莉絲羅斯（Tracee Ellis Ross）、時尚設計師Tracy Robbins、哈利 王子的馬球隊友Nachp Figueras的超模老婆Delfina Blaquier都透過個人社群平台曬出照片，不過這波宣傳曝光後，卻尚未公開販賣的時間，反而提醒了不少王室粉絲海格洛夫莊園的存在，讓查理的果醬在數小時內買氣大增，火速完售。海格洛夫商店網站顯示，果醬已重新補貨上架。

伊登也趁機酸了梅根一頓，表示兩款果醬差別在於，查理的盈利會捐給慈善機構，「而梅根將獲利留給自己」。王室作家萊文（Angela Levin）在X（推特）寫道：「誰會相信呢？梅根的果醬助攻『國王』的銷售，現已售罄。也許人們更希望利潤捐給王室慈善機構，而不是進梅根的口袋。」