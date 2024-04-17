還上訴？哈利返英維安官司失利 面臨124萬美元訴訟費帳單

英國哈利王子因不滿脫離王室後，訪問英國的維安被降級，為此狀告英國內政部敗訴，上訴也遭英國高等法院駁回。目前不清楚這場官司，會如何影響哈利一家傳聞今年返英探視查理三世的計畫。（美聯社）

英國哈利 王子因不滿脫離王室後，訪問英國的維安被降級，為此狀告英國內政部 敗訴，上訴也遭英國高等法院駁回。更慘的是，法官還裁定哈利得幫他控告的英國內政部負擔九成法律費用。英國媒體估計這筆帳單，包括哈利本身為了這場官司的支出，總共高達100萬英鎊（約124萬美元）。

英國娛樂媒體Bang Showbiz報導，英國政府接獲資訊公開請求而透露，截至2023年10月，政府為了此案辯護已花超過40萬英鎊，包括法律費用26.5萬英鎊與諮詢費13.7萬英鎊。

每日星報報導，算進最近的法庭攻防，哈利現在至少欠英國納稅人50萬英鎊。報導估計他本人的興訟費用可能與此金額相當，甚至更高，代表整場官司打下來，總共要花超過100萬英鎊。哈利律師團隊16日則表示不會放棄，將繼續尋求上訴。

目前不清楚這場官司，會如何影響哈利一家傳聞今年返英探視父親查理三世 的計畫。

哈利之前曾說願意自掏腰包，請倫敦警察局負責他與家人在英期間的維安工作，但遭到拒絕。哈利還曾表示，由於維安被降級，他無法帶家人返回英國，因為這對他們來說「太危險」。

按目前規定，哈利若待在王室居所或參加王室舉辦的官方活動，才享有同等級保護，但若因其他理由返英則得自行負擔維安費用。