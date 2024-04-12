哈利、梅根靠子女贏回皇室眾人的心？查理國王願求和

哈利、梅根的子女成為他們和英皇室修補關係的關鍵。圖／摘自IG

英國皇室一下子面對查理國王與凱特王妃都罹癌的重大變故，所有人的想法都有所改變，尤其查理更覺得人生苦短，有意主動和好小兒子哈利 與兒媳梅根 ，不過真正的目的是要與很難得見到、更沒有多相處過的孫子亞契、孫女莉莉多增加一起生活的時間，留下美好的回憶。

根據英國媒體報導，查理可能會邀請哈利、梅根帶著他們的孩子在夏天一起到他的巴摩拉城堡度假，去年暑期哈利和梅根還沒有獲得這項邀請。查理其實對於在美國成長的亞契與莉莉非常想念，也希望能夠多多看這一對孫子女們接觸，才會想要主動遞出和平的橄欖枝。不只是他，據傳連對哈利和梅根都還無法信任的哈利兄長—王儲威廉，都已和妻子凱特一起邀請哈利、梅根帶著亞契與莉莉回英國跟他們碰面，就算大人之間有很多的心結，至少彼此的小孩還可以培養感情，未來對皇室也是好的。看來，哈利與梅根要能夠讓皇室願意來修補關係，還得靠亞契與莉莉。