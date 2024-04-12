我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

小心打到假肉毒 伊州、田州均傳中毒住院病例

哈利、梅根靠子女贏回皇室眾人的心？查理國王願求和

記者蘇詠智／即時報導
哈利、梅根的子女成為他們和英皇室修補關係的關鍵。圖／摘自IG
哈利、梅根的子女成為他們和英皇室修補關係的關鍵。圖／摘自IG

英國皇室一下子面對查理國王與凱特王妃都罹癌的重大變故，所有人的想法都有所改變，尤其查理更覺得人生苦短，有意主動和好小兒子哈利與兒媳梅根，不過真正的目的是要與很難得見到、更沒有多相處過的孫子亞契、孫女莉莉多增加一起生活的時間，留下美好的回憶。

根據英國媒體報導，查理可能會邀請哈利、梅根帶著他們的孩子在夏天一起到他的巴摩拉城堡度假，去年暑期哈利和梅根還沒有獲得這項邀請。查理其實對於在美國成長的亞契與莉莉非常想念，也希望能夠多多看這一對孫子女們接觸，才會想要主動遞出和平的橄欖枝。不只是他，據傳連對哈利和梅根都還無法信任的哈利兄長—王儲威廉，都已和妻子凱特一起邀請哈利、梅根帶著亞契與莉莉回英國跟他們碰面，就算大人之間有很多的心結，至少彼此的小孩還可以培養感情，未來對皇室也是好的。看來，哈利與梅根要能夠讓皇室願意來修補關係，還得靠亞契與莉莉。

哈利和梅根曾經在Netflix推出紀錄片，雖炒熱收視卻讓皇室高層更生氣，近日揭露他們和Netflix還有新的節目合約，是否又會觸怒皇室？目前看來似乎不至於，由於梅根再度重啟自己的生活觀點部落格，有意轉為像葛妮絲派楚一樣的生活大師，順便販賣自家的產品，她和哈利的Netflix新節目也會是關於這樣的方向，包括英國極重要的傳統比賽—馬球，或是布置花園、烹飪等，都會是節目裡的內容。

梅根想要轉型成生活大師，積極推出相關產品和影片內容。（路透資料照片）
梅根想要轉型成生活大師，積極推出相關產品和影片內容。（路透資料照片）

哈利 梅根 Netflix

上一則

美日菲領袖會談關注台海 岸田文雄：台灣安定很重要

延伸閱讀

哈利梅根將推2檔Netflix新節目 談生活風格、馬球

哈利梅根將推2檔Netflix新節目 談生活風格、馬球
想見孫子女 英王查理想向哈利梅根遞橄欖枝

想見孫子女 英王查理想向哈利梅根遞橄欖枝
這次不爆料王室 哈利與梅根又為Netflix製作2檔新節目

這次不爆料王室 哈利與梅根又為Netflix製作2檔新節目
英王查理結婚19周年 盤點卡蜜拉、凱特與梅根婚戒「她的漲十倍」

英王查理結婚19周年 盤點卡蜜拉、凱特與梅根婚戒「她的漲十倍」

熱門新聞

越南房地產大亨張美蘭（中）因鉅額詐貸詐騙案，11日被胡志明市人民法院判處死刑。歐新社

侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑

2024-04-11 10:10
3名男子受困無人荒島，所幸急中生智用棕櫚葉排出「救命」（HELP）字樣獲救。(取自電視台畫面)

3人受困無人荒島逾一周 用棕櫚葉拼「HELP」被美軍機救上

2024-04-11 21:05
哈瑪斯領袖哈尼雅矢言，這場攻擊不會動搖他在停火協議談判中的目標和要求。(路透)

哈瑪斯領袖3兒4孫遭以軍空襲亡 痛批「懦弱的攻擊」：絕不投降

2024-04-10 20:55
以色列特拉維夫拉馬特艾維夫醫療中心的醫生們2016年6月在泌尿外科手術室使用以國開發的光動力療法，治療病患的攝護腺癌腫瘤。（路透）

研究示警攝護腺癌新病例恐在20年內倍增 專家：有2點要注意

2024-04-05 08:23
以色列軍方精銳網路情報部門「8200部隊」是全世界最強大的監控機關之一，指揮官身分嚴格保密，但衛報5日揭露現任指揮官的姓名，並且描述了他是怎麼在網路上暴露身分。（照片翻攝：parstoday.ir）

用筆名上網出書洩露數位足跡 以軍精銳網路情報部門指揮官身分曝光

2024-04-06 06:15
英國王儲威廉王子（後排左二）11日傍晚被看見攜10歲長子喬治王子（後排中）現身第二大城伯明罕的維拉公園球場，觀賞英超球隊阿斯頓維拉的聯賽賽事。（取材自推特）

威廉在凱特宣布罹癌後首露面 攜長子喬治觀賞英超聯賽

2024-04-12 06:10

超人氣

更多 >
名目用盡？ 目前餐廳加收費用就屬這項最奇葩

名目用盡？ 目前餐廳加收費用就屬這項最奇葩
遠距辦公天花板 紐約餐廳收銀員從菲律賓視訊上班

遠距辦公天花板 紐約餐廳收銀員從菲律賓視訊上班
護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒

護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒
中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班

中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班
肖戰版「射雕」有望今年上映 已超過20萬人敲碗想看…

肖戰版「射雕」有望今年上映 已超過20萬人敲碗想看…