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哈利梅根將推2檔Netflix新節目 談生活風格、馬球

中央社洛杉磯11日綜合外電報導
哈利梅根夫婦的製作公司今天宣布，兩人正與影視串流巨擘Netflix合作製作2檔非劇情節目。(路透)
哈利梅根夫婦的製作公司今天宣布，兩人正與影視串流巨擘Netflix合作製作2檔非劇情節目。(路透)

英國哈利王子（Prince Harry）夫婦的製作公司今天宣布，兩人正與影視串流巨擘Netflix合作製作2檔非劇情節目，一檔與生活風格有關，另一檔則是關於職業馬球。

法新社報導，哈利與好萊塢演員出身的愛妻梅根馬克爾（Meghan Markle）2020年與英國王室切割，同年便與Netflix簽署一份包含數檔節目製作計畫的合約，截至目前已推出分6集的節目「哈利王子與梅根」（Harry & Meghan），2022年12月上架後引發熱烈討論。

哈利與梅根的新節目爭議性似乎少許多。兩人的製作公司Archewell Productions透過聲明表示，第一檔節目「由梅根策畫…展現烹飪、園藝、娛樂和友誼的樂趣」。梅根3月才成立生活風格品牌「美國里維埃拉果園」（American Riviera Orchard）。

根據聲明，第二檔節目「將提供觀眾前所未有的機會認識職業馬球世界」。哈利長期是馬球愛好者，節目則主要在美國佛羅里達州舉行的美國馬球錦標賽期間拍攝。

Archewell Productions表示：「這檔節目主要以美學和社群場景著稱，讓人一窺這項運動展現的堅強意志與熱情，捕捉到最高水準競賽中的運動員及一切所需努力。」

聲明還說，這兩檔節目都尚在製作初期，節目名稱和上架日期將在未來幾個月內公布。

哈利 梅根 Netflix

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