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英王室婚戒 黛妃藍寶石戒漲10倍 12克拉價值40萬英鎊

編譯梁采蘩／綜合10日電
英國媒體回顧查理三世向卡蜜拉（右）求婚，以及威廉向凱特（左上）、哈利向梅根（左下）求婚，都是從母親珠寶收藏中挑選戒指。（路透／PA Images）
英國媒體回顧查理三世向卡蜜拉（右）求婚，以及威廉向凱特（左上）、哈利向梅根（左下）求婚，都是從母親珠寶收藏中挑選戒指。（路透／PA Images）

英王查理三世與王妃卡蜜拉9日迎接結婚19周年。由於查理國王不久前確診癌症，預料兩人今年會低調慶祝。英媒回顧查理三世向卡蜜拉求婚、威廉與哈利向伴侶求婚，都是從母親珠寶收藏中挑選訂婚戒。雖然這些王室戒指的價值令人嘆為觀止，但戴上後的各種繁瑣保養工作，對女方來說也是不小的甜蜜負擔。

英國太陽報報導，查理三世與卡蜜拉1970年第一次相會，之後各自有過一段不圓滿的婚姻。35年後，兩人於2005年4月9日結婚，當時查理是用母親伊麗莎白二世珍藏、一枚祖母綠式切割的5克拉鑽戒來求婚，價值21.2萬英鎊（約26.58萬美元）。

英國王室御用珠寶商克洛高（Clogau）常務董事羅伯茲（Ben Roberts）表示，照顧好一枚王室戒指可能得煞費苦心。

羅伯茲以2010年威廉與凱特宣布訂婚為例；威廉用母親戴安娜王妃遺留的錫蘭藍寶石戒指向凱特求婚。他說：「即使沒有進行任何設計變動，照顧這樣價值連城的傳家寶有其挑戰。凱特和她的團隊需要細心呵護，定期檢查和深入評估，小心清潔以恢復光澤，有必要的話，進行專業修復以確保能長久配戴。」

英國每日快報報導，該枚12克拉稀世藍寶石戒指最初是1981年查理向黛妃求婚用的。黛妃將它留給哈利，但哈利後來決定讓給兄長。歷經40年多來的通膨與黛妃悲劇歷史的加持，它的價值估計漲10倍，達到40萬英鎊（約50.15萬美元）。

哈利也使用黛妃的珠寶來打造訂婚戒指。2017年，他用一枚經典的黃金戒指鑲一大兩小鑽石向梅根求婚。梅根2019年加入自己設計，在戒指周圍鑲嵌更多鑽石，升級到共約3.8克拉，價值估計15萬英鎊（約18.8萬美元）。

哈利 黛妃 凱特

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