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哈利想回英國 叫不動梅根 沒辦法逼她一起？

記者蘇詠智／即時報導
哈利（左）雖然想念英國，也一年會回去個1、2次，卻不會逼迫梅根一定要同行。（路透資料照片）
哈利（左）雖然想念英國，也一年會回去個1、2次，卻不會逼迫梅根一定要同行。（路透資料照片）

英國哈利王子和妻子梅根與王室目前的關係頗微妙，雖然還沒有正式和解，但似乎有一些改善的機會，由於哈利的父親查理、嫂嫂凱特都罹癌，王室一下子兩位重要人物無法扛起過多的公務，他的大哥也是未來國王的威廉，格外需要有人能幫忙分擔，就算對哈利還是難以信賴，至少兄弟倆被看好有機會再度恢復往來，甚至往「和好」的方向走，哈利也確定下個月會返英出席自己催生的「不屈不撓運動會」（Invictus Games）10周年活動，然而英國王室專家並不看好梅根也會一起回來。

梅根被英國皇室專家認定對英國已經不抱希望，很難再回去。（路透資料照片）
梅根被英國皇室專家認定對英國已經不抱希望，很難再回去。（路透資料照片）

根據王室專家們的看法，梅根對英國已經徹底看破，也早就知道英國人對她不太有什麼善意，過去幾年她和哈利試圖要在訪問和紀錄片中表達自己在王室裡被欺負、沒有公平的對待，但在英國民眾眼中這是扯王室後腿、想要毀掉君主制，因此對她的反感相當強烈，她前年陪哈利回到英國出席一些活動，也是有人見到她就噓，還把她跟哈利排在偏僻的位子，她對於英國也是非常的有陰影，很不想要再回去被修理，除非之後又有什麼重大的活動，譬如有要人的葬禮之類的，她是不太可能再回去了，就連現任國王查理的加冕大典，她也沒陪哈利出席，繼續待在美國。

哈利的想法則跟她完全不一樣，畢竟王室還是自己的家，英國也是從小生長、習慣的地方，若有機會當然還想回去，不過哈利也標榜自身很重視妻子的想法，梅根和不和他一起回英國，將由梅根自己決定，他也不會逼迫她。只是梅根若不同行，哈利也不太可能把兒子亞契與女兒莉莉一起帶在身邊，對英王室的親戚來說，兩個王室的小寶寶比哈利更讓他們想親近，只有哈利回去，肯定會失望。

哈利 梅根 凱特

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