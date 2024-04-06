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重返「大型公關災難現場」 BBC訪安德魯王子事件 改編電影上映

編譯梁采蘩／即時報導
「皇室醜聞夜」（Scoop）海報。（取材自IMDb）
「皇室醜聞夜」（Scoop）海報。（取材自IMDb）

2019年11月，英國王室安德魯王子（Prince Andrew）同意接受BBC「新聞之夜」（Newsnight）專訪時，大概沒料想到這段58分鐘的訪問會變成一齣「史詩級公關災難」，有朝一日被翻拍成電影。Netflix虛構劇情片「皇室醜聞夜」（Scoop）近日上映，帶觀眾一窺「新聞之夜」女性製作團隊，如何設法完成安德魯王子惡名昭著的訪談，自曝與淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係。

紐約時報報導，儘管那場訪問是由記者麥特利斯（Emily Maitlis）負責，但節目製作人麥卡利斯特（Sam McAlister）才是爭取到訪問的關鍵人物。劇情根據麥卡利斯特2022年出版的回憶錄，片中也彰顯了她的角色。以下是紐時回顧那場訪談的前因後果。

為何有這場訪談？

當時訪問中，麥特利斯問安德魯為何現在決定「發言」，罕見出面受訪，他回答：「因為談論艾普斯坦及所有相關事情，根本就沒有好時機。」

2019年11月，外界公認安德魯是艾普斯坦友人，兩人被拍到一起度假參加派對。女性被害人吉弗瑞（Virginia Roberts Giuffre）2015年提起民事訴訟，指控艾普斯坦強迫她在17歲時與安德魯發生性關係。白金漢宮否認這項指控。

麥卡利斯特與安德魯團隊接洽訪談已有一年多。麥卡利斯特稱，2019年5月她與安德魯當時的私人秘書會面，對方開出一個條件：不能問艾普斯坦。但到了2019年8月，艾普斯坦在獄中離奇自殺身亡，兩人才開始討論安德魯把兩人關係說清楚講明白的必要性。

為何如此勁爆？

訪談中，安德魯沒有試圖撇清關係，反而說他不後悔與艾普斯坦當朋友，因為這帶來「實際上非常有用的機會」。

2010年12月，艾普斯坦因仲介未成年少女賣淫罪服刑出獄後，媒體拍到他與安德魯出現在紐約中央公園。安德魯承認曾在艾普斯坦位於紐約上東城的豪宅住了幾天，因為「那是方便住宿的地點」。 麥特利斯提到，有許多未成年女孩被拍到離開豪宅，安德魯說：「據我所知，她們是員工。」

接著麥特利斯提到安德魯與吉弗瑞合影的一張照片，安德魯說：「這是我，但這是不是我的手…我根本不記得這張照片是何時拍的。」他提供的不在場證明也被新聞界與觀眾恥笑。

安德魯與吉弗瑞合影的照片。（路透資料照片）
安德魯與吉弗瑞合影的照片。（路透資料照片）

安德魯說，吉弗瑞稱他在倫敦夜店與她共舞時大量冒汗是不可能的，因為當天他明明帶女兒碧翠絲公主去吃披薩。他還自曝「罹患一種怪病」不會流汗。

播出後的下場

節目播出後，安德魯立刻成為全英國茶餘飯後的恥笑對象；替艾普斯坦受害者辯護的律師布倫（Lisa Bloom）則批評他「完全缺乏同情心」。不久後，安德魯便主動宣布卸下王室成員公務。

2021年8月，吉弗瑞對安德魯提出訴訟，指控他強姦。2022年1月，解封法庭文件顯示，安德魯曾於2009年支付吉弗瑞50萬美元和解。

後來，英國王室剝奪了安德魯軍銜和被稱為「殿下」的權利。2022年2月，雙方達成和解，安德魯支付吉弗瑞一筆未公開金額的和解金，並同意向某慈善機構「捐贈一筆巨額善款」以支持受害者的權利。

「新聞之夜」自1980年起在BBC播出，節目結合調查報導和新聞時事討論。麥特利斯於2019年成為主要主持人。但BBC在2023年宣布，「新聞之夜」不再擁有專職報導小組，節目將轉型成「辯論、討論和訪談」。麥特利斯在社群媒體表示，「改版的新聞之夜能做出安德魯王子的那種訪談嗎？當然不能」。

艾普斯坦 紐約時報 社群媒體

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