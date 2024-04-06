搶賺觀光財 英女王最愛巴摩拉城堡首度開放參觀

白金漢宮東翼的中央大廳，是王室成員登上陽台前齊聚的地方。如今英王查理決定對外開放，作為宮殿導覽的追加行程，讓民眾首度能一探究竟。（圖：取材自Royal Collection Trust）

英國白金漢宮的東翼中央大廳，是王室成員登上陽台前齊聚的地方；蘇格蘭巴摩拉城堡（Balmoral Castle）則是已故英女王伊麗莎白二世的臨終之處。如今英王查理決定首度開放這兩個知名王室地點供民眾參觀。不過，門票要價不菲。

英國每日郵報報導，查理國王不久前決定首度開放巴摩拉城堡，那裡是女王伊麗莎白二世生前鍾愛的度假地。查理國王表示，他想開放王室居所供一般大眾參觀，消息一出便引發王室粉絲搶票。儘管票價介於100英鎊至150英鎊（約126美元至190美元）仍在一天內售罄，網站也因此當機。

搶不到巴摩拉城堡門票的人現在還有另一個機會。今年夏天遊客將有首度機會參加倫敦白金漢宮的東翼導覽之旅。東翼面向莫爾大道（The Mall），每逢重大慶典王室成員都會登上東翼陽台，向廣場上的民眾揮手致意。中央大廳則是他們登場前聚集的房間。

東翼導覽是作為參觀白金漢宮國事廳的追加行程，成人票價為75英鎊（約95美元），將帶領遊客穿越主廊，參觀東翼各廳。每年不定期對外開放的國事廳導覽門票為35英鎊（約44美元），提前預訂可折3英鎊。

白金漢宮東翼建於1847至1849年間，將原本馬蹄形的白金漢宮圍成四面，用於容納維多利亞女王不斷增加的家族成員。經過5年多、耗資3.69億英鎊（約4.6億美元）的持續修繕，東翼主要區域將於今年7月和8月對外開放。

相較民眾爭搶參觀英國王室，義大利 「水都」威尼斯因為旅客爆量，本月底將採管制措施，對不過夜的一日遊旅客索取5歐元（約5.4美元）「進城費」，若旅客違規將面臨300歐元（約325美元）罰款。

英國電訊報報導，新規上路後，造訪威尼斯而不過夜的旅客，必須先在網路預訂參觀，並支付5歐元以獲得二維條碼（QR code），屆時將在特定入境點檢查，才得以入境威尼斯，並將在當地時間上午8點半至下午4點間進行管制，初期將在4月25日至7月中旬間實施29天。

威尼斯每年有2500萬至3000萬旅客入境。去年因過度旅遊而被列入聯合國 瀕危遺產名錄後，宣布對一日遊旅客索取「進城費」，這也將是全球首座限制人數且收費的城市。