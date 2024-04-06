我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音又出事了 西南航空德州飛賭城「發動機起火」

美東罕見規模4.8地震 自由女神像劇烈搖晃畫面曝

搶賺觀光財 英女王最愛巴摩拉城堡首度開放參觀

編譯中心／綜合5日電
白金漢宮東翼的中央大廳，是王室成員登上陽台前齊聚的地方。如今英王查理決定對外開放，作為宮殿導覽的追加行程，讓民眾首度能一探究竟。（圖：取材自Royal Collection Trust）
白金漢宮東翼的中央大廳，是王室成員登上陽台前齊聚的地方。如今英王查理決定對外開放，作為宮殿導覽的追加行程，讓民眾首度能一探究竟。（圖：取材自Royal Collection Trust）

英國白金漢宮的東翼中央大廳，是王室成員登上陽台前齊聚的地方；蘇格蘭巴摩拉城堡（Balmoral Castle）則是已故英女王伊麗莎白二世的臨終之處。如今英王查理決定首度開放這兩個知名王室地點供民眾參觀。不過，門票要價不菲。

英國每日郵報報導，查理國王不久前決定首度開放巴摩拉城堡，那裡是女王伊麗莎白二世生前鍾愛的度假地。查理國王表示，他想開放王室居所供一般大眾參觀，消息一出便引發王室粉絲搶票。儘管票價介於100英鎊至150英鎊（約126美元至190美元）仍在一天內售罄，網站也因此當機。

搶不到巴摩拉城堡門票的人現在還有另一個機會。今年夏天遊客將有首度機會參加倫敦白金漢宮的東翼導覽之旅。東翼面向莫爾大道（The Mall），每逢重大慶典王室成員都會登上東翼陽台，向廣場上的民眾揮手致意。中央大廳則是他們登場前聚集的房間。

東翼導覽是作為參觀白金漢宮國事廳的追加行程，成人票價為75英鎊（約95美元），將帶領遊客穿越主廊，參觀東翼各廳。每年不定期對外開放的國事廳導覽門票為35英鎊（約44美元），提前預訂可折3英鎊。

白金漢宮東翼建於1847至1849年間，將原本馬蹄形的白金漢宮圍成四面，用於容納維多利亞女王不斷增加的家族成員。經過5年多、耗資3.69億英鎊（約4.6億美元）的持續修繕，東翼主要區域將於今年7月和8月對外開放。

相較民眾爭搶參觀英國王室，義大利「水都」威尼斯因為旅客爆量，本月底將採管制措施，對不過夜的一日遊旅客索取5歐元（約5.4美元）「進城費」，若旅客違規將面臨300歐元（約325美元）罰款。

英國電訊報報導，新規上路後，造訪威尼斯而不過夜的旅客，必須先在網路預訂參觀，並支付5歐元以獲得二維條碼（QR code），屆時將在特定入境點檢查，才得以入境威尼斯，並將在當地時間上午8點半至下午4點間進行管制，初期將在4月25日至7月中旬間實施29天。

威尼斯每年有2500萬至3000萬旅客入境。去年因過度旅遊而被列入聯合國瀕危遺產名錄後，宣布對一日遊旅客索取「進城費」，這也將是全球首座限制人數且收費的城市。

蘇格蘭巴摩拉城堡是已故英女王伊麗莎白二世的臨終之處，也是她生前鍾愛的度假地點。（...
蘇格蘭巴摩拉城堡是已故英女王伊麗莎白二世的臨終之處，也是她生前鍾愛的度假地點。（路透)

義大利 聯合國

上一則

美國施壓 以色列開放3條人道路線進入加薩

下一則

重返「大型公關災難現場」 BBC訪安德魯王子事件 改編電影上映

延伸閱讀

搶賺觀光財？英白金漢宮東翼、巴摩拉堡首度開放參觀

搶賺觀光財？英白金漢宮東翼、巴摩拉堡首度開放參觀
英王癌後首露面 握手民眾話家常 下月可望會哈利

英王癌後首露面 握手民眾話家常 下月可望會哈利
英王查理三世確診癌症後首公開露面 威廉與凱特未現身

英王查理三世確診癌症後首公開露面 威廉與凱特未現身
哈利返英日期曝光 父子重逢將「簡短正式」要哈利守規定以免大嘴巴

哈利返英日期曝光 父子重逢將「簡短正式」要哈利守規定以免大嘴巴

熱門新聞

馬斯克認為烏克蘭抗俄終將失敗。(路透資料照)

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

2024-03-31 11:28
來自南卡的傑伊與吉兒．坎貝爾夫婦與其他數名乘客，控挪威郵輪丟棄他們不顧。(擷自Facebook@Jill Campbell)

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

2024-04-02 11:03
CNN報導，在前線作戰的烏軍抱怨，他們的「星鏈」服務遭遇連線問題，並表示有更多俄軍使用「星鏈」。（路透）

更多俄軍在前線使用「星鏈」 烏軍用無人機摧毀

2024-03-29 21:40
一名消息人士揭露，英國王室凱特王妃之所以主動公布罹癌真相其實跟外界甚囂塵上的臆測無關，而是因為有人向媒體威脅爆料她的病情，凱特才不得不在神隱3個月後出面說明身體狀況。(取自影片)

凱特被迫公開罹癌...媒體接獲爆料 肯辛頓宮只得搶先宣布

2024-04-01 23:20
英國國王查理三世(右)在王后卡蜜拉陪伴下公開露面。(歐新社)

英王查理三世確診癌症後首公開露面 威廉與凱特未現身

2024-03-31 10:40
以色列總理內唐亞胡。(路透資料照)

以色列總理內唐亞胡今晚動手術 將全身麻醉

2024-03-31 11:44

超人氣

更多 >
研究長壽20年 他培養出5個健康習慣

研究長壽20年 他培養出5個健康習慣
規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘

規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘
4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起

4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起
大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢

大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢
買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶

買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶