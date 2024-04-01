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英王癌後首露面 握手民眾話家常 下月可望會哈利

編譯中心／綜合31日電
英王癌後首露面 英國國王查理三世（右）3月31日在溫莎城堡出席「復活節主日崇拜」後和民眾閒話家常並握手。這是他確診癌症後，首度在正式公開活動露面。（路透）
英王癌後首露面 英國國王查理三世（右）3月31日在溫莎城堡出席「復活節主日崇拜」後和民眾閒話家常並握手。這是他確診癌症後，首度在正式公開活動露面。（路透）

英國國王查理三世今天在溫莎城堡出席「復活節主日崇拜」後和民眾閒話家常並握手，這是他確診癌症後，首度在正式公開活動露面，但同樣確診癌症的凱特王妃及其夫婿威廉王子並未現身。英國廣播公司（BBC）報導，查理在治療癌症之際，能和人群握手聊天，是個正面跡象。

據報導，查理當天由王后卡蜜拉陪伴，75歲的查理在儀式結束後與教堂外的民眾握手致意，由於氣溫很低，他告訴人們：「這麼冷的天氣站在這裡，你們很勇敢」；查理自罹癌以來，仍繼續進行一些工作，但迄今為止所有活動都是私下進行。

另據英國星期日電訊報報導，脫離英國王室的哈利王子5月8日將赴倫敦出席「不屈不撓運動會」（Invictus Games）10周年活動，王室專家奎因（Tom Quinn）透露，屆時哈利有望和父王查理三世「簡短且正式」會面，而且必須遵守一系列嚴格規定。

雖然哈利返回英國的行程尚未獲得官方確認，可是他已經被列為「不屈不撓運動會」的官方致詞嘉賓。該賽會由哈利創辦，旨在宣揚傷病軍人永不妥協的精神。

奎因向鏡報表示，哈利要見到自己父親其實並不困難，雖然父子關係充滿痛苦和怨恨，「可是查理清楚小兒子的童年很困難，而他自己要負一部分責任，所以他對哈利比對威廉寬容」。

奎因補充，出於擔心哈利對外透露任何細節，這場父子重逢應該會保持簡短，「因為任何敏感對話都可能會在哈利返回美國以後遭到大肆報導」。

「哈利和父親的關係，就像他和哥哥威廉的感情，在自傳「備胎」（Spare）上市及許多和梅根的專訪出現後受到嚴重破壞，威廉和查理都害怕私底下和哈利說太多不能公開的話，可能有被哈利公開的風險。」

英王查理今年2月初宣布罹癌後，哈利曾火速返回英國見父親一面。

哈利 癌症 查理三世

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