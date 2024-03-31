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哈利返英日期曝光 父子重逢將「簡短正式」要哈利守規定以免大嘴巴

編譯盧思綸／即時報導
哈利王子(右)5月8日將赴倫敦出席「不屈不撓運動會」10周年活動，王室專家透露，屆時哈利有望和父王查理三世進行「簡短且正式」會面，而且必須遵守一系列嚴格規定。(路透資料照片)
哈利王子(右)5月8日將赴倫敦出席「不屈不撓運動會」10周年活動，王室專家透露，屆時哈利有望和父王查理三世進行「簡短且正式」會面，而且必須遵守一系列嚴格規定。(路透資料照片)

英國星期日電訊報報導，脫離英國王室的哈利王子5月8日將赴倫敦出席「不屈不撓運動會」（Invictus Games）10周年活動，王室專家奎因（Tom Quinn）透露，屆時哈利有望和父王查理三世進行「簡短且正式」會面，而且必須遵守一系列嚴格規定。

雖然哈利返回英國的行程尚未獲得官方確認，可是他已經被列為「不屈不撓運動會」的官方致詞嘉賓。該賽會由哈利創辦，旨在宣揚傷病軍人永不妥協的精神。

如今，王室作者奎因（Tom Quinn）透露，哈利很有可能藉這次機會和父王見面，而（查理）對哈利也比對威廉「還要寬容」。

奎因向鏡報表示，哈利要見到自己父親其實並不困難，雖然父子關係充滿痛苦和怨恨，「可是查理清楚小兒子的童年很困難，而他自己要負一部分責任，所以他對哈利比對威廉寬容」。

奎因補充，出於擔心哈利對外透露任何細節，這場父子重逢應該會保持簡短，「因為任何敏感對話都可能會在哈利返回美國以後遭到大肆報導」。

「哈利和父親的關係，就像他和哥哥威廉的感情，在自傳《備胎》（Spare）上市及許多和梅根的專訪出現後受到嚴重破壞，威廉和查理都害怕私底下和哈利說太多不能公開的話，可能有被哈利公開的風險」。

英王查理三世今年2月初宣布罹癌後，哈利曾火速返回英國見父親一面。

哈利 查理三世 梅根

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