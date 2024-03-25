娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

英國王室凱特王妃22日拋出罹癌震撼彈，外傳凱特69歲母親卡蘿和74歲父親麥可第一時間就知情，在威廉夫婦齊心抗癌之際，娘家總動員保護寶貝外孫子女不受消息影響。（取材自X）

英國鏡報報導，英國王室凱特 王妃22日拋出罹癌震撼彈，外傳凱特父母第一時間就知情，在威廉夫婦齊心抗癌之際，娘家總動員保護寶貝外孫子女不受消息影響。

一名王室專家表示，凱特的69歲母親卡蘿（Carole）和74歲父親麥可（Michael Middleton）得知女兒罹癌後「非常難過」，儘管如此，仍竭力為3名外孫子女，10歲的喬治王子、8歲的夏綠蒂公主籍5歲路易王子提供「安全毯」；凱特娘家被描述「相當普通的家庭」，據信有利於威廉夫婦專心抗癌。

王室評論員暨傳記作家拉爾科姆（Duncan Larcombe）向鏡報表示，「我相信卡蘿和麥可將對威廉一家帶來很大幫助。我認為凱特娘家在她診斷出癌症 後第一時間就知道了，並且從那時候開始便給予女兒一家很大支持。」

他說，「他們會團結起來，尤其是幫忙照顧年幼的孩子」，「這在這樣的特別時刻，照顧好孩子至關重要」。

至於威廉對凱特父母來說就像養子一樣，「而從一開始便支持威廉夫婦穩固關係的正是因為凱特來自關係非常緊密的家庭，這是威廉從小到大缺乏的」。

事實上，凱特自年初證實接受腹部手術後便神隱3個月，期間在3月初首度被美國TMZ捕捉到外出身影，便是乘坐母親卡蘿開的車。

另外凱特胞弟胞弟詹姆斯（James Middleton）也在罹癌消息隔天在IG分享童年姊弟照，溫情喊話將陪姊姊共度抗癌難關。