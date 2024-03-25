凱特宣布罹癌後 英王查理三世28日發表談話安撫民心

消息人士透露，英王查理三世預計28日濯足節以影片對外發表特別談話，盼在凱特王妃勇敢宣布罹癌後安撫民心。（路透）

英國每日快報報導，消息人士透露，英王查理三世 預計28日濯足節（Maundy Thursday）以影片對外發表特別談話，希望在凱特 王妃勇敢宣布罹癌後安撫民心。

查理三世將提前錄製談話影片，並在復活節 前的星期四，也就是28日濯足節於伍斯特座堂（Worcester Cathedral）發表，屆時卡蜜拉王后將主持儀式。

英王因接受癌症治療推遲公開行程職務，無法親自參加一年一度的濯足節，不過白金漢宮23日晚間透露，英王有望帶領王室成員參加於溫莎聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）的復活節周日禮拜。

星期日鏡報（Sunday Mirror）披露，查理三世的復活節前談話主要目的是在凱特宣布罹癌後安撫民心。

75歲查理三世2月初也宣布診斷出癌症，白金漢宮也聲明「正在接受治療且依然樂觀」。

一名王室消息人士透露，「自從凱特王妃在1月診斷罹癌、開始療程後，英王和她一直維持聯繫。」

他還說，「他下定決心要展現一家人團結的一面，並且向公眾和全世界保證，儘管目前時局動盪，王室依舊穩定。英王非常希望親自參加復活節教堂儀式，但他將在當天做出最終決定。」

此前白金漢宮消息人士表示，今年的復活節周日禮拜的規模將比以往小得許多，尤其是威廉夫婦被看到，已在23日帶著小孩搭直升機，返回東部諾福克郡的安默堡（Anmer Hall）鄉間別墅度復活節假期，希望不受外界打擾並重新出發。