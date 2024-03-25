「把她當女兒」查理術後蹣跚探凱特 英媒打氣：妳不孤單
英國每日郵報報導，英國國王查理三世和媳婦凱特王妃年初雙雙在同家倫敦醫院接受手術，內部人士向星期日泰晤士報透露，當時查理三世穿著晨袍下病榻，「蹣跚」走到凱特病房為她加油打氣，同為抗癌戰士的公媳互相鼓舞溫暖百萬民心。
英王1月26日因前列腺肥大入院倫敦診所接受手術，同一時間凱特王妃已經在該家醫院接受腹部大手術。
75歲查理甫於2月初宣布診斷出癌症，白金漢宮也聲明「正在接受治療且依然樂觀」。
42歲凱特則在3月22日在社群媒體X平台拋出罹癌震撼彈，並表示未來將專注治療，希望社會大眾給予時間、空間和隱私。她提到1月接受腹部大手術時被判定與癌症無關，手術也很成功，但術後檢查出確診癌症，並在2月開始接受早期化療。
公媳健康狀況同時亮紅燈，互相鼓舞的舉動也溫暖英國數百萬民心。
另外，消息人士透露，凱特宣布罹癌前一晚，查理和凱特也單獨在溫莎城堡共進午餐，「他們有很多話聊，因為幾周前英王開始療程」。熟悉王室事務的若干人士也提到，兩個重量級王室成員同樣罹患癌症更加強兩人的感情，「英王把凱特當成自己的女兒。」
消息人士還透露，英王可望出席王室傳統的復活節日活動，這將是英王在凱特宣布罹癌後首次公開露面。
英國鏡報指出，凱特拋出罹癌震撼彈後不久，一架載著威廉王子夫婦的直升機被目擊到在22日早上離開溫莎，前往英格蘭東部諾福克郡的安默堡（Anmer Hall），據悉他們將在此度過復活節假期。每日郵報指出，威廉王子一家將在安默堡「與世隔絕並重新出發」。
威廉一名友人告訴「星期日泰晤士報」，威廉受其母黛安娜王妃離世影響，而進入「保護模式」。
此外，凱特宣布罹癌後，這幾天多國元首政要和名人，紛紛送上慰問和關心，民眾也很擔心凱特的病情，甚至連英國媒體都登頭版寫下「凱特您不孤單」。
各界也陸續送上慰問。歷史學家威廉絲：「來自世界各地名人、政要的（關心）訊息，大量支持真的令人感動。」柏林民眾表示：「（罹癌消息）真的很令人傷心，因為我很喜歡這位女性（凱特），但這也不是她能選擇的...。」
美國遊客也提到：「作為（王室）機構的成員，能想像有多辛苦孤獨的經歷這一切，為凱特祈禱祝福。」還有英國民眾說：「我身為一名母親，我認為每個人都該給她一點空間。」
而向來隱私追緊緊的英國媒體，凱特自拍罹癌消息後，風向大轉，紛紛為凱特打氣，像是「太陽報」頭版大字寫下「凱特妳不孤單」。
CNN主播：「根據肯辛頓宮聲明威爾斯親王和王妃，宣布罹癌後『深受大家打氣感動』。」
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