「把她當女兒」查理術後蹣跚探凱特 英媒打氣：妳不孤單

英王查理（左）和媳婦凱特王妃（右）年初雙雙在同家倫敦醫院接受手術，內部人士爆料，目睹查理穿著晨袍「下病榻，蹣跚」走到凱特病房為她加油打氣。（取自X平台）

英國每日郵報報導，英國國王查理三世 和媳婦凱特 王妃年初雙雙在同家倫敦醫院接受手術，內部人士向星期日泰晤士報透露，當時查理三世穿著晨袍下病榻，「蹣跚」走到凱特病房為她加油打氣，同為抗癌戰士的公媳互相鼓舞溫暖百萬民心。

英王1月26日因前列腺肥大入院倫敦診所接受手術，同一時間凱特王妃已經在該家醫院接受腹部大手術。

75歲查理甫於2月初宣布診斷出癌症 ，白金漢宮也聲明「正在接受治療且依然樂觀」。

42歲凱特則在3月22日在社群媒體X平台拋出罹癌震撼彈，並表示未來將專注治療，希望社會大眾給予時間、空間和隱私。她提到1月接受腹部大手術時被判定與癌症無關，手術也很成功，但術後檢查出確診癌症，並在2月開始接受早期化療。

公媳健康狀況同時亮紅燈，互相鼓舞的舉動也溫暖英國數百萬民心。

另外，消息人士透露，凱特宣布罹癌前一晚，查理和凱特也單獨在溫莎城堡共進午餐，「他們有很多話聊，因為幾周前英王開始療程」。熟悉王室事務的若干人士也提到，兩個重量級王室成員同樣罹患癌症更加強兩人的感情，「英王把凱特當成自己的女兒。」

消息人士還透露，英王可望出席王室傳統的復活節日活動，這將是英王在凱特宣布罹癌後首次公開露面。

英國鏡報指出，凱特拋出罹癌震撼彈後不久，一架載著威廉王子夫婦的直升機被目擊到在22日早上離開溫莎，前往英格蘭東部諾福克郡的安默堡（Anmer Hall），據悉他們將在此度過復活節假期。每日郵報指出，威廉王子一家將在安默堡「與世隔絕並重新出發」。

威廉一名友人告訴「星期日泰晤士報」，威廉受其母黛安娜王妃離世影響，而進入「保護模式」。

此外，凱特宣布罹癌後，這幾天多國元首政要和名人，紛紛送上慰問和關心，民眾也很擔心凱特的病情，甚至連英國媒體都登頭版寫下「凱特您不孤單」。

各界也陸續送上慰問。歷史學家威廉絲：「來自世界各地名人、政要的（關心）訊息，大量支持真的令人感動。」柏林民眾表示：「（罹癌消息）真的很令人傷心，因為我很喜歡這位女性（凱特），但這也不是她能選擇的...。」

美國遊客也提到：「作為（王室）機構的成員，能想像有多辛苦孤獨的經歷這一切，為凱特祈禱祝福。」還有英國民眾說：「我身為一名母親，我認為每個人都該給她一點空間。」

而向來隱私追緊緊的英國媒體，凱特自拍罹癌消息後，風向大轉，紛紛為凱特打氣，像是「太陽報」頭版大字寫下「凱特妳不孤單」。

CNN主播：「根據肯辛頓宮聲明威爾斯親王和王妃，宣布罹癌後『深受大家打氣感動』。」