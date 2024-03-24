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「陪妳爬過這座山」 凱特罹癌 胞弟秀童年合照打氣

編譯中心／綜合23日電
凱特王妃罹癌，胞弟秀童年合照打氣。（取材自Instagram）
凱特王妃罹癌，胞弟秀童年合照打氣。（取材自Instagram）

英國威爾斯王妃（Princess of Wales）凱特（Kate）22日宣布自己罹癌並接受化療，為連月來關於她神隱的猜測畫上慘澹句點。國王與太子妃相繼罹癌讓英國王室蒙上不安。

紐約時報指出，42歲的凱特王妃宣布罹癌前，75歲的英王查理三世（King Charles III）甫於2月初宣告罹癌並接受治療。凱特也與公公一樣，都未說明罹患何種癌症、預後情況如何。

據傳哈利王子與梅根也是看了新聞才知道大嫂凱特王妃罹癌。（路透）
據傳哈利王子與梅根也是看了新聞才知道大嫂凱特王妃罹癌。（路透）

在22日公布的預錄影像裡，凱特表示今年1月腹部動大手術，藉由隨後的檢查得知自己罹癌，並說「過去幾個月對我們全家人而言，非常難熬」，「我們希望大家能理解，作為一個家庭，如今我們需要一些時間、空間與隱私來完成我的療程。」

凱特罹癌的消息對不少英國人猶如晴天霹靂，公眾人物乃至一般百姓都寄予深深同情。而白宮新聞秘書尚皮耶、 加拿大總理杜魯多、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等各國領袖紛紛向凱特表達祝福與支持。

自從去年12月25日的王室耶誕禮拜後，凱特即消失於公眾視野，2月底王儲威廉臨時以「私人因素」未出席一場王室重要活動，3月10日更發生「照片門」事件（凱特本想藉一張家人合照消除外界對她神隱的疑慮，卻被抓包照片合成，各大媒體被迫撤照），一時間各種謠言、陰謀論滿天飛。

圖為22日英國倫敦白金漢宮外，民眾正透過手機觀看凱特王妃宣布自己罹患癌症的消息。...
圖為22日英國倫敦白金漢宮外，民眾正透過手機觀看凱特王妃宣布自己罹患癌症的消息。(路透)

宣布罹癌至少暫時讓社群和新聞媒體關於凱特神隱的臆測暫告一段落。但紐時指出，對英國王室而言，在逐漸凋零之際，最突出成員之一的凱特罹癌被迫暫時退出大眾目光，無疑是一沉重打擊。當前英王查理三世得接受治療暫時無法公開露面，整個王室也還在適應2022年失去伊麗莎白二世女王之痛。

另據紐約郵報報導，有消息指哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan）也是看了新聞才知道嫂嫂罹癌，表明「王室已對他們喪失信任，想與他們保持距離」。對此哈利與梅根沒有回應置評請求。

此外，凱特胞弟詹姆斯（James Middleton）也在社群媒體貼出兩人童年合照為姊姊打氣，寫下「這些年我們一起爬過很多山，做為家人，我們會和妳一起爬過這座山」，吸引數十萬網友按讚留言祝福。

凱特 查理三世 哈利

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