凱特罹癌給了哈利梅根與皇室和好的絕佳時機？
英國皇室成員間的愛恨衝突，一直是外界關注的焦點話題。受到英國民眾喜愛的凱特王妃宣告罹癌，舉國上下都還在衝擊中撫平心情，凱特和查理國王相繼公布自己得到癌症，皇室一下子兩位重要人物可能無法馬上再執行繁重的公眾勤務，讓他們之間的交集—凱特的丈夫、查理的長子威廉王子壓力沈重，但在皇室觀察家的眼中，卻是出走美國的哈利王子與妻子梅根設法化解與皇室恩怨的最佳良機。
眾所周知，哈利和梅根在到了美國後，幾度訪問與紀錄片中大吐苦水，被皇室和皇室支持者視為「摧毀君主制」的手段，造成皇室與他們的重大裂痕，兩邊過去表面上還會維持一些節日上的互相問候，也互稱家人，儘管私下恐怕早就不來往，自從查理即位後，連這些客氣都不再持續，八卦刊物稱身為王儲的威廉，權力愈來愈大，主導對哈利和梅根的一切漠視行為，就連這次凱特罹癌這麼嚴重的大事，哈利與梅根也是跟全球大眾一樣，到了凱特要對外公開才知道，內部人士稱這是皇室對他們兩個已經毫無信任，寧可把他們排除在外，如果是這樣，為何皇室觀察家還覺得此時是他們與皇室修補關係的最佳良機？
因為皇室觀察家們認為，在碰到如此大的打擊，向來固執的威廉會仔細思考，什麼才是自己最在乎、最重要的，那應該是家人與家庭。在父親和妻子的健康都受到威脅，真的不能再與弟弟、弟媳失和，當然在目前的緊急情況下，他可能只會草草跟他們和好，可是願意和好也已經是很重大的進展了。
還有人認為，哈利與梅根雖然沒有與皇室內部人員一樣先知道凱特的病情，但很快發出簡短、語氣誠懇且呼籲外界尊重凱特隱私的聲明，無論反應的速度與內容，都是非常不錯，可望幫他們製造更好的與皇室和解的機會。現在就看威廉還要不要繼續再固執、再堅持，倘若他打死就是不願意再接納哈利與梅根，不想滿足外界的期望，也只有就這樣冷戰下去了。
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