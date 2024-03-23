凱特罹癌給了哈利梅根與皇室和好的絕佳時機？

凱特（左起）、威廉與梅根、哈利兩對夫妻團結一心，曾是英國民眾的期望，卻落得個失望透頂。（路透資料照片）

英國皇室成員間的愛恨衝突，一直是外界關注的焦點話題。受到英國民眾喜愛的凱特 王妃宣告罹癌，舉國上下都還在衝擊中撫平心情，凱特和查理國王相繼公布自己得到癌症，皇室一下子兩位重要人物可能無法馬上再執行繁重的公眾勤務，讓他們之間的交集—凱特的丈夫、查理的長子威廉王子壓力沈重，但在皇室觀察家的眼中，卻是出走美國的哈利 王子與妻子梅根 設法化解與皇室恩怨的最佳良機。

凱特宣告自己罹癌，震驚全英。（路透）

眾所周知，哈利和梅根在到了美國後，幾度訪問與紀錄片中大吐苦水，被皇室和皇室支持者視為「摧毀君主制」的手段，造成皇室與他們的重大裂痕，兩邊過去表面上還會維持一些節日上的互相問候，也互稱家人，儘管私下恐怕早就不來往，自從查理即位後，連這些客氣都不再持續，八卦刊物稱身為王儲的威廉，權力愈來愈大，主導對哈利和梅根的一切漠視行為，就連這次凱特罹癌這麼嚴重的大事，哈利與梅根也是跟全球大眾一樣，到了凱特要對外公開才知道，內部人士稱這是皇室對他們兩個已經毫無信任，寧可把他們排除在外，如果是這樣，為何皇室觀察家還覺得此時是他們與皇室修補關係的最佳良機？

因為皇室觀察家們認為，在碰到如此大的打擊，向來固執的威廉會仔細思考，什麼才是自己最在乎、最重要的，那應該是家人與家庭。在父親和妻子的健康都受到威脅，真的不能再與弟弟、弟媳失和，當然在目前的緊急情況下，他可能只會草草跟他們和好，可是願意和好也已經是很重大的進展了。

還有人認為，哈利與梅根雖然沒有與皇室內部人員一樣先知道凱特的病情，但很快發出簡短、語氣誠懇且呼籲外界尊重凱特隱私的聲明，無論反應的速度與內容，都是非常不錯，可望幫他們製造更好的與皇室和解的機會。現在就看威廉還要不要繼續再固執、再堅持，倘若他打死就是不願意再接納哈利與梅根，不想滿足外界的期望，也只有就這樣冷戰下去了。