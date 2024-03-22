凱特王妃面容憔悴「罹癌化療中」 哈利梅根罕發聲

英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）透過BBC預錄的影片表示自己確診癌症。（取自BBC官網）

英國凱特 王妃（Kate Middleton）在神隱3個月後於22日透過BBC預錄影片，宣布自己罹患癌症 ，稱會專注於治療，並希望社會大眾給予「時間、空間和隱私」。消息曝光後震驚全球，多國領袖紛紛獻上問候，哈利 王子與梅根也發布簡短聲明，對凱特表達支持。

凱特王妃22日凌晨在X發布一段約2分20秒的預錄影片，她透露1月時在倫敦接受腹部大型手術，當時她的狀況被判定與癌症無關，且這場手術很成功，未料術後檢查結果卻顯示為癌症，她在醫療團隊的建議下開始接受早期階段療程。

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) 2024年3月22日

凱特表示，「這消息當然是巨大的震撼」，為了家庭，她和丈夫威廉一直努力私下處理這件事，並花了一些時間在適合的時機向3個孩子解釋，保證自己「會好起來的」。

凱特說，她現在全心專注在治療上，在此期間，她需要時間、空間和隱私，盼外界能夠理解，期待未來恢復健康後再次回歸。她並也鼓勵所有癌症病患和家屬們，「對於每個面對這種疾病的人，無論以何種形式，請不要失去信心或希望，你並不孤單」。

從畫面中可見，凱特面容憔悴、身形也消瘦不少，影片曝光短短6小時，已湧入逾5200萬人觀看，許多網友留言替她加油打氣，更對威廉表示同情，要在凱特與父親查理三世相繼宣布罹癌之際，繼續履行王室職責。

白金漢宮發言人表示，凱特就醫後查理國王曾去探視，並相當以凱特為榮，「為她如此公開發言的勇氣感到驕傲」，「會持續在這段期間給予她們全家關愛和支持」。

哈利王子與梅根也發布簡短聲明，對宣佈罹癌的凱特表達支持，稱「祝福凱特能順利康復，家人平安健康，希望他們能在保有隱私和平靜的狀況下做到這點。」

加拿大總理杜魯多和法國總統馬克宏等國家領袖都紛紛獻上關心與問候，稱與凱特和英國王室同在，祝福凱特早日康復。

目前尚不清楚凱特罹患何種癌症或處於第幾階段。CNN首席醫療記者兼醫師古普塔（Sanjay Gupta）說，預防性化療不是醫學用語，通常是講輔助（Adjuvant）化療，作為手術後的附加治療，清除體內可能還有的癌細胞。

影片中的凱特幾乎未施脂粉，面容略顯蒼白、身形削瘦。BBC王室記者雷夫（Daniela Relph）表示，從未看過凱特這麼公開地用自己的話，談論家庭私生活及她的感受，影片直接向公眾對話，非常強而有力，可望澆熄近日關於她神隱以及修圖的陰謀論。