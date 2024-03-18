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英媒：凱特王妃術後被目擊外出「愉快健康」 與威廉伴子女運動

編譯高詣軒／即時報導
英國王儲夫婦威廉（左）、凱特（右）；攝於去年11月。（美聯社）
英國王儲夫婦威廉（左）、凱特（右）；攝於去年11月。（美聯社）

英國八卦媒體太陽報17日報導，英國凱特王妃1月接受腹部手術後，有關她健康和行蹤的謠傳和臆測甚囂塵上，令她和夫婿威廉王儲不堪其擾。不過有目擊者指出，凱特16日被看到外出造訪居所附近一間她喜愛的農場商店，看起來「愉快、放鬆又健康」，被視為是她從術後休養重返王室正式職務的前奏。

此外，凱特和威廉也被看到近日早上觀看他們的10歲兒子喬治、8歲女兒夏洛特和5歲老么路易從事運動。鑒於近期謠言，目擊者稱對於看到威廉夫婦外出購物感到驚訝，但說凱特神情愉快、狀態不錯。凱特造訪的商店，距離位於溫莎的住所阿德萊德小屋約1.6公里。

凱特上次從事公開的王室職務已是去年聖誕節，不過1月接受手術後便暫停王室行程，可能4月17日以後才會返回崗位。近期消息則指出，凱特不排除在復活節（31日）周日再度公開露面，可能和家人一起照例於溫莎的教堂走動。

凱特和威廉的官邸肯辛頓宮稱凱特狀況良好，在她復原期間僅會發布重要的更新。本月稍早，官方釋出一張凱特與3名子女的母親節合照，似乎想讓大眾放心，不料發布後被發現有修圖痕跡，被各大新聞通訊社撤回，進而引發輿論波瀾；凱特事後承認修圖並為該照片造成的混亂致歉。

凱特 母親節 聖誕節

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