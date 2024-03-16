照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

英國凱特王妃1月接受腹部動手術至今沒有公開露面，健康狀況亮紅燈的揣測甚囂塵上，母親節合照被抓包修圖而且疑似沒戴婚戒，引發網民瘋傳她和威廉王子的婚姻「搖搖欲墜」。（美聯社）

英國每日郵報報導，英國凱特 王妃1月接受腹部動手術至今沒有公開露面，有關她健康狀況亮紅燈的揣測甚囂塵上，甚至被抓包母親節 合照修圖而且疑似沒戴婚戒，引發網友瘋傳她和威廉王子的婚姻「搖搖欲墜」，威廉和凱特為此大感「震驚、心煩」，而凱特密友最新透露凱特可能利用小兒子路易王子4月23日生日及公開出席活動回應健康狀況。

凱特自從腹部接受大手術以來一直沒有正式公開露面，導致外界對她的健康狀況多有揣測。

42歲凱特王妃自從1月16日接受腹部手術後一直沒有公開露面，雖然娛樂媒體TMZ曾在3月初曝光凱特最新近照，不過一直到3月10日英國母親節才由肯辛頓宮公布最新官方照片。

可是這張凱特和3名子女的合照卻被美聯社、路透和法新社等6大國際通訊社抓包修圖而宣布下架，隔天威廉夫婦也透過社群平台X發表致歉聲明。

在「照騙門」風波中，除了多處不協調的修圖痕跡之外，網民也發現凱特疑似沒戴婚戒，引發網路瘋傳她和威廉婚姻出狀況。

儘管王室數周來經歷不少風波，但是預計維持傳統在孩子生日時公布新照片，而最近一次將會是路易在4月23日的生日。

消息人士向星期日泰晤士報（Sunday Times）透露，肯辛頓宮可能利用路易生日回應凱特的健康狀況，「他們和大眾互動時態度十分開放，我可以預料王妃在出席活動時討論她的康復問題」，「如果她要說的話，大概會是用這種方式說」。

一名助理補充，「他們感謝公眾對子女的關愛，也知道大眾希望在小孩生日時看到他們。」