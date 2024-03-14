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被揪出20處破綻…英王室修圖藏祕密？凱特陰謀論甚囂塵上

編譯中心／綜合13日電
英國凱特王妃日前上傳手術後首張官方照片，被指出幾處有明顯修圖痕跡。（取材自X平台）
英國凱特王妃日前上傳手術後首張官方照片，被指出幾處有明顯修圖痕跡。（取材自X平台）

英國威廉王儲妃凱特日前上傳手術後首張官方照片後，被抓包照片明顯經過修改，多家外媒緊急撤回後引起不少傳聞，特別是陰謀論更是盛傳；原本想藉一張家人合照來消除外界對她健康和下落的疑慮，沒想到反而陰謀論四起，據悉凱特對傳聞十分難過。

這起事件引發外界對英國王室的新一波臆測，網路稱之「凱特陰謀」（Katespiracy），質疑「她到底去哪了」；凱特王妃自去年12月出席聖誕節教會活動，以及今年1月接受腹部手術以來，即未曾公開露面。

「鍵盤柯南」懷疑她和威廉婚姻是否觸礁，還有人懷疑她是否因飲食失調或接受巴西提臀手術正在休養；甚至有人質疑凱特王妃是否還健在。

英國王儲與王妃官邸肯辛頓宮日前發布一張凱特王妃和3名子女的合照，宣稱是由威廉王子掌鏡，但眼尖網友找出照片的破綻。

紐約時報報導，英國廣播公司（BBC）訪問影像分析專家費里德（Hany Farid），他表示這是「修圖技術很糟的作品」，如夏綠蒂公主的毛衣袖口缺一角、凱特王妃的右手和右臉上的頭髮有一些模糊不清的地方等等；「衛報」甚至在這張照片中整理出20處的修圖痕跡。

社群媒體充斥五花八門的哏圖，企圖探尋英國王室想要隱藏的祕密。X社群平台上流傳一張照片，上頭寫著「每個家庭都藏著一個不為人知的祕密」，並以「王室陰謀：消失的凱特．密道頓」為片名，模仿影音串流平台Netflix影集預告。

部分觀察家稱此為英國王室版「史翠珊效應」（Streisand effect），欲蓋彌彰；由於王室試圖保密，加上公關手法欠佳，導致外界有關凱特傳聞甚囂塵上，就連平常不關心的民眾也開始好奇。

修圖事件也讓許多人不禁要問英國王室過去是否曾經修改照片，美國有線電視新聞網（CNN）等媒體表示，他們開始檢視肯辛頓宮過去提供的所有官方照片。

王室消息人士透露，凱特對「修圖」感到心情十分惡劣；「鏡報」則引述凱特一名友人報導，指凱特相信會為今次引起的風波深感難過，估計她想不到一張普通的家庭照片會產生如此巨大的討論。

英國凱特王妃日前上傳手術後首張官方照片，被指出幾處有明顯修圖痕跡。（取材自X平台...
英國凱特王妃日前上傳手術後首張官方照片，被指出幾處有明顯修圖痕跡。（取材自X平台）

凱特 聖誕節 紐約時報

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