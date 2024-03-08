梅根、哈利分道揚鑣？她被猜測因為他這個行為而惱怒

皇室專家認為，哈利（中左）淪為梅根（中右）的配角，一如過去只能陪襯兄長。（路透資料照片）

英國皇室之間的愛恨衝突如舊，過去都是夫妻齊心的哈利 王子與妻子梅根 ，卻可能擋不住過大的壓力，將要分道揚鑣？向來看他們多是唱衰為主的皇室專家們，又發表了新的觀察結果：梅根已經看穿哈利並不是她以為的充滿魅力、可以幫她在公眾眼前大加分的人物，與其每次都是夫妻綁在一起，使得外界愈看愈不順眼，還不如分開來各自做自己拿手、擅長的事，才不會互相拖垮，因而她近來陸續開始在部分場合「單飛」，沒有硬要哈利加入。

根據皇室專家湯姆昆恩的說法，梅根看清哈利的本質後，會更相信不要常常跟他綁在一起，兩人各自顧好自己擅長的會更好。不過有一點事情讓梅根想了就抓狂，那就是哈利現在變得有點像是依附在她身旁的次要角色，正如過去哈利淪為大哥威廉身邊的配角，威廉除了外表曾經更吸引人，也因為是王儲、將來會繼承王位，才贏得世人更多關注的眼神，而哈利就是很受不了自己遭到如此不公平的待遇，很不能認同自己只能是威廉身邊的配角，哪知道就算跟威廉撕破臉，他現在仍然甩不掉這樣的命運，只不過這一次更吸引關注的是他的太座梅根。

梅根愈來愈常單獨行動，不再一定要有老公陪在身邊。（路透資料照片）

梅根在嫁給哈利前曾經在好萊塢 打滾，自然很清楚該怎麼樣才能贏取各方的關愛眼神，就算與哈利一起出現，也表現得在眾人眼前更如魚得水、更知道如何看起來不太刻意卻讓大家都看向自己，想到哈利在自個兒身旁跟在威廉身邊差不多，梅根就真的很無法忍受。