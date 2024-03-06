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凱特妃術後首曝光 坐副駕、戴墨鏡...她開的車

編譯中心╱綜合5日電
媒體在溫莎城堡外直擊英國凱特王妃最新身影，由母親開車、坐在副駕的凱特(右)戴著墨鏡，臉上一抹淺淺笑意，打破外界對於她病後神隱的諸多揣測。(取材自Ｘ平台)
媒體在溫莎城堡外直擊英國凱特王妃最新身影，由母親開車、坐在副駕的凱特(右)戴著墨鏡，臉上一抹淺淺笑意，打破外界對於她病後神隱的諸多揣測。(取材自Ｘ平台)

英國凱特王妃最新身影4日曝光，由母親開車、坐在副駕的凱特戴著墨鏡，臉上淺淺笑意，打破外界對她病後神隱的諸多揣測。這是凱特1月中接受腹部手術以來首度露臉，不過，部分英國媒體已基於隱私理由，拒絕刊登相關照片。

美國TMZ報導，凱特王妃去年底開始消失在大眾視野，年初傳出接受腹部手術後於2月初返家靜養，至今沒有公開露面。

TMZ 4日在溫莎城堡外捕獲凱特身影，由母親卡羅爾開車，她坐在副駕，身旁沒有其他家人，也不見隨扈身影。TMZ稱，這些照片是4日在溫莎城堡附近拍攝。據悉，她自1月29日出院以來即以倫敦以西的溫莎住處作為主要靜養地點。

英國每日郵報和太陽報等英國媒體，選擇不發布這些照片。

英國獨立電視台（ITV）王室新聞編輯希普（Chris Ship）在社群媒體平台X表示，「依我們所知目前她還處於靜養期，基於對她隱私的尊重，我們將不會發布這些照片」。

凱特神隱的過去幾周，網上對她的行蹤多有揣測，大家一直想知道她去了哪裡、情況如何，尤其她的病情一直處於保密狀態。

王室先前僅聲明凱特接受腹部手術住院兩周，復活節前不會出席王室公務行程，此外並未交代其他細節。

不過由於各種臆測甚囂塵上，王室上周出面重申，凱特正在逐漸康復中。肯辛頓宮同時表示，凱特的手術與癌症無關。

另外，英國國王查理三世也在2月初宣布罹癌，目前接受治療中，狀況還好，已經有人看到他外出活動。

凱特 查理三世 癌症

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