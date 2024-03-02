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梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？

記者蘇詠智／即時報導
威廉（左起）、凱特與哈利、梅根之間的感情仍陷在谷底，暫時不會再見面。（路透資料照片）
威廉（左起）、凱特與哈利、梅根之間的感情仍陷在谷底，暫時不會再見面。（路透資料照片）

英國皇室成員間的愛恨情仇深受外界矚目，現在盛傳哈利王子因父王查理患癌症，有可能帶著妻子梅根與一雙子女亞契、莉莉返回英國一陣子，然而他們和皇室親戚間的關係仍陷在谷底，皇室專家推論就算回去，梅根最多也只能見到3位皇室的成員。

這3人之中除了哈利的父親、現任英王查理之外，還有一直跟哈利感情很好的兩個堂妹尤琴妮與碧翠絲，至於其他人，因為顧念到要繼任王位的哈利長兄威廉，對他和梅根始終沒有消氣，應該都不會和他們碰面，免得惹怒威廉。

威廉被哈利三番兩次爆料，從他和梅根約會、有意結婚前，威廉就對梅根態度很保留，沒有真心要接納梅根開始，到威廉曾經火大到毆打他為止，一堆威廉不願意被揭露的隱私都被攤開來，讓向來固執又高傲的威廉忍無可忍，決定跟他與梅根徹底畫清界線，因此就算他帶著梅根與孩子們回英國，威廉也不可能再去理他們，連威廉的妻子凱特也不太會和他們再見面。

在如此尷尬的情形下，難得回到自己血源上祖國之一的亞契和莉莉，恐怕也見不到喬治、路易兩位堂哥和夏綠蒂這位堂姊，以往曾傳凱特希望自家的3個小孩與堂弟妹培養出深厚的情誼，長大後互相扶持，現在看來，上一輩的恩怨會影響下一輩的關係，幾個小孩只怕僅能形同陌路。

梅根若返回英國，見不到多少皇室親戚。（路透資料照片）
梅根若返回英國，見不到多少皇室親戚。（路透資料照片）
喬治（中）、夏綠蒂（左）與路易被預期很難跟堂弟妹有什麼密切的情誼，恐怕連面都見不...
喬治（中）、夏綠蒂（左）與路易被預期很難跟堂弟妹有什麼密切的情誼，恐怕連面都見不到。（路透資料照片）

梅根 哈利 凱特

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