英王堂妹夫金斯頓45歲猝逝 王室震驚

英國皇室蓋布瑞拉‧溫莎夫人(左)與丈夫金斯頓。(路透)

白金漢宮宣布，查理國王堂妹蓋布瑞拉‧溫莎夫人(Lady Gabriella Windsor)的丈夫金斯頓(Thomas Kingston)突然身故，享年45歲。

查理國王伉儷及王室成員已得知消息，據英媒報導，整個王室皆處於震驚之中。

42歲的蓋布瑞拉‧溫莎夫人是肯特郡的麥可王子(Prince Michael of Kent)之女，麥可王子是已故伊麗莎白女王的堂弟。

據英媒報導，急救人員在25日下午6時後不久，抵達金斯頓的所在地格羅斯特郡(Gloucestershire)，他在當晚被宣布死亡。

他的死因要在調查之後才可能確定，但據了解現場沒有可疑情況。

白金漢宮發言人表示：「國王和王后已獲悉湯瑪斯(金斯頓)的去世消息，並與肯特郡的麥可王子和王妃以及所有認識他的人，一起哀悼這位深受愛戴的家庭成員。」

「陛下要特別對蓋布瑞拉和金斯頓家族給予最衷心的致意和祈禱。」

金斯頓是金融家，據皇室表示，他從事邊境市場(Frontier Markets)投資 及擔任Devonport Capital董事。

即使不是貴族成員，但金斯頓自年輕就與皇室家族互動密切，他是凱特 王妃妹妹琵琶‧密道頓(Pippa Middleton)的密友，傳聞兩人交往過，但金斯頓予以否認。

金斯頓也與威廉王子的舊情人娜塔莉·希克斯 -洛貝克(Natalie Hicks-Lobbecke)約會過。

密道頓家的一名朋友曾對「每日郵報」記者說：「湯姆(金斯頓)非常有魅力，有禮貌，很受女性歡迎。事實上，他就是那種妳想介紹給妳媽媽的人。」

蓋布瑞拉‧溫莎夫人與金斯頓家發布聯合聲明，稱金斯頓是「一位傑出的人，照亮了所有認識他的人的生活」，指他的死亡「對整個家庭帶來了巨大的打擊」。