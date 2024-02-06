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退休年齡才登基…英王查理三世罹癌 衛報：引人質疑其未來角色

編譯高詣軒／即時報導
英國國王查理三世。（路透）
英國國王查理三世。（路透）

接受攝護腺手術後，英國國王查理三世1月29日由王后卡蜜拉陪同出院，向現場群眾揮手微笑，展現他依然強健且能履行職務。加上凱特王妃先前也接受排定的腹部手術後出院，國際媒體對英國王室成員的健康揣測一度緩解。

但5日英王罹癌的意外宣布，或許會再度引發外界質疑：期待一位75歲長者要做好一連串公務是否公平。英國衛報5日分析，查理三世登基時，是多數男性已享受多年退休生活的年齡，如今命運似乎再為這位候位已久的君主帶來挑戰。

72年前查理的祖父過世、母親伊莉莎白二世繼位時，他年僅3歲就成為王儲，後來也史無前例等了70年才登基。查理即位後作風相當謹慎，雖因新角色帶來新的限制，仍不忘關注他重視的環境等議題。根據一份近期民調，逾5成受訪民眾肯定他的表現，僅9%認為他做不好。

正當查理漸上軌道，卻接連傳出攝護腺肥大和罹癌消息，預料會讓外界猜測未來他將如何塑造英王的角色。一如往例，白金漢宮希望展現一切如故、查理可以繼續工作；王后卡蜜拉先前被問到查理的健康時，也禮貌回應稱他恢復狀況「良好」。

白金漢宮聲明指出，查理對自身治療完全積極看待，期待盡早恢復完整執行公務。過去，查理有許多傷病復原的經歷，但嚴重性都不如罹癌。

查理透過遊山、園藝來養生，但因曾數度從馬上摔落，受背痛問題所苦。查理的許多傷勢來自對馬球的熱愛，打了40多年才在數度骨折後引退。2001年，查理在獵狐活動中落馬，肩膀有一處小骨折。查理也曾在做園藝時失手用槌子槌傷拇指，指頭受到重傷。

2008年，查理曾接受小型常規手術移除鼻梁處的非惡性腫塊，2003年則曾做過疝氣手術。2020年3月，當時71歲的查理感染新冠肺炎，症狀輕微，之後雖接種3劑疫苗，仍在2022年2月再度確診。

白金漢宮目前表示，查理將暫停執行需公開露面的職務，但會繼續處理國家事務和官方公務。

查理三世 凱特 民調

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