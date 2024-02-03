哈利、梅根再被皇室「降級」 地位幾乎快到谷底

梅根寫不寫回憶錄，據傳讓英皇室人員提防戒備。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 ，目前和皇室之間還未破冰，就算被傳了很多次，兩人今年的大目標就是與皇室和解，偏偏皇室方面也沒主動釋出善意，他們時不時公開向皇室親戚們致意，也未被接受，有心人還發現他們兩個在「皇室家族成員」官方網頁上的位置被偷偷再往下調，連一些已故伊莉莎白二世女王的旁系親屬的位置都排在他們上面，他們不但快要墊底，在他們之下，只有因為捲入性侵醜聞、重創皇室形象的安德魯王子。

以輩分來說，安德魯王子是現任英王查爾斯的弟弟，也是哈利的叔叔，不應該被放在墊底的位置，可是外界都心知肚明，他闖的禍太大，查爾斯還沒有把他徹底掃地出門、年度仍會邀他一起過節團圓，已經是他所能期待最好的結果了。查爾斯對這個弟弟沒有完全放棄，相反的卻對哈利與梅根相當冷淡，到現在還不願有想化解歧異、拉近距離的表態。據傳皇室對於梅根要不要出自己的回憶錄抱持高度警戒，怕她決定出書、書裡的內容恐怕殺傷力不會輸給哈利的那本「備胎」。