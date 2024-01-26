我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯時報創立142年 首位女執行主編上任 有台灣背景

誹謗女作家案判賠8330萬 川普批荒謬矢言上訴

英王查理三世攝護腺手術後身體良好 盼公開病況促更多男性就醫

中央社／倫敦26日綜合外電報導
查理三世攝護腺手術後，據說身體「情況良好」。（美聯社）
查理三世攝護腺手術後，據說身體「情況良好」。（美聯社）

英國國王查理三世（King Charles III）今天接受預定安排好的攝護腺手術後，據說身體「情況良好」。他和兒媳凱特（Kate）在同一間私人醫院動手術，凱特仍在術後休養中。

法新社報導，75歲的查理三世昨天在王后卡蜜拉（Queen Camilla）陪同下抵達倫敦醫院（The London Clinic）。

王儲威廉（Prince William）的妻子威爾斯王妃凱薩琳殿下（Catherine Princess of Wales，凱特的頭銜）接受腹部手術後，已在這間醫院住院11天。

目前不清楚查理三世會住院多久，不過「泰晤士報」（The Times）報導，他預計住院2天休養。

英國媒體引述不具名消息人士說法提到，查理三世術後「狀況良好」，接受手術前還探視過凱特。

白金漢宮表示：「國王今天早上進入倫敦一所醫院接受預定的治療。」

「國王陛下想要感謝所有在過去一周捎來祝福的人，也很欣慰知道自己的病況診斷為公衛意識帶來正面影響。」

王室官員上周採取不尋常的做法，針對國王的健康情形發布公告，透露他患有攝護腺肥大問題，但病情屬於良性。

查理三世在出現症狀並接受檢查後，得知自己患有這種好發於50歲以上男性、會影響排尿的病症。

他希望公開自己的診斷結果，鼓勵其他可能經歷類似症狀的男性就醫。

查理三世公開病情也確實起了作用，導致國營國民保健署（NHS）網站上「攝護腺肥大」一詞的網路搜尋次數激增。

查理三世 凱特

上一則

北半球2024極端寒流現象 巴西發生機率不高

下一則

聯合國駐加薩機構多名職員涉「參與哈瑪斯突襲行動」官員：已開除

延伸閱讀

白金漢宮：英王查理三世已住院進行前列腺手術

白金漢宮：英王查理三世已住院進行前列腺手術
繼凱特王妃後 英王查理三世下周也將動手術

繼凱特王妃後 英王查理三世下周也將動手術
哈利、梅根陷經濟危機 明年跟皇室團圓？

哈利、梅根陷經濟危機 明年跟皇室團圓？
英王聖誕談話：多多幫助不幸的人、關心全球衝突

英王聖誕談話：多多幫助不幸的人、關心全球衝突

熱門新聞

英國鋼琴家卡瓦納(黑衣者)與數名中國人起爭執。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

2024-01-22 14:24
倫敦聖潘克拉斯車站的鋼琴已被圍起禁止彈奏。日前數名中國人與一名英國鋼琴家在此險些衝突。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

2024-01-23 14:08
印度美商Vistex日前舉辦周年紀念活動，不料56歲執行長沙阿和總裁乘坐鐵籠從4.8公尺高處登場時不慎墜落，執行長不治身亡，總裁受到重傷。（取自X）

美商執行長印度登台表演 鐵鏈斷裂…從4.8公尺墜落身亡

2024-01-20 23:07
哈利（左）和威廉之間的深深心結很難打開。（路透資料照片）

果真都為了妻子？哈利真正惹怒威廉竟是為這句話

2024-01-19 17:23
倫敦車站鋼琴事件中一名女當事人拍攝影片，反擊鋼琴家的說法。（擷自Raddit）

刪影片爭議後續…女當事人反擊 稱英國鋼琴家歧視

2024-01-23 16:35
英國鋼琴演奏家卡瓦納（右1）日前在一處車站直播，卻遇到了幾名拿著五星旗的遊客要求別拍他們，雙方的衝突越演越烈，卡瓦納近日上電視談論此事，並強烈抨擊警方處理的態度。(照片翻攝：X / Byron Wan)

爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲

2024-01-23 09:48

超人氣

更多 >
倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方
認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果

認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果
對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化
小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資

小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資
退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事

退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事