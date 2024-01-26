英王查理三世攝護腺手術後身體良好 盼公開病況促更多男性就醫

查理三世攝護腺手術後，據說身體「情況良好」。（美聯社）

英國國王查理三世 （King Charles III）今天接受預定安排好的攝護腺手術後，據說身體「情況良好」。他和兒媳凱特 （Kate）在同一間私人醫院動手術，凱特仍在術後休養中。

法新社報導，75歲的查理三世昨天在王后卡蜜拉（Queen Camilla）陪同下抵達倫敦醫院（The London Clinic）。

王儲威廉（Prince William）的妻子威爾斯王妃凱薩琳殿下（Catherine Princess of Wales，凱特的頭銜）接受腹部手術後，已在這間醫院住院11天。

目前不清楚查理三世會住院多久，不過「泰晤士報」（The Times）報導，他預計住院2天休養。

英國媒體引述不具名消息人士說法提到，查理三世術後「狀況良好」，接受手術前還探視過凱特。

白金漢宮表示：「國王今天早上進入倫敦一所醫院接受預定的治療。」

「國王陛下想要感謝所有在過去一周捎來祝福的人，也很欣慰知道自己的病況診斷為公衛意識帶來正面影響。」

王室官員上周採取不尋常的做法，針對國王的健康情形發布公告，透露他患有攝護腺肥大問題，但病情屬於良性。

查理三世在出現症狀並接受檢查後，得知自己患有這種好發於50歲以上男性、會影響排尿的病症。

他希望公開自己的診斷結果，鼓勵其他可能經歷類似症狀的男性就醫。

查理三世公開病情也確實起了作用，導致國營國民保健署（NHS）網站上「攝護腺肥大」一詞的網路搜尋次數激增。