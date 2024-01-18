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腹部有恙、攝護腺肥大…凱特王妃、查理國王相繼動手術

編譯中心╱綜合17日電
英國凱特王妃。(路透)
英國凱特王妃。(路透)

英國王室肯辛頓宮16日表示，威爾斯王妃凱特剛在倫敦一所私人醫院接受腹部手術，手術成功，但未透露病因。此外，75歲的英國國王查理三世預定下周動手術，病因是良性的攝護腺肥大。

路透及英BBC報導，凱特王妃預定在這家位於倫敦市中心的醫院住約10至14天後，再返家休養。因此在3月31日復活節前，基於醫囑，她都不太可能履行其王室公務。

肯辛頓宮聲明，凱特王妃希望英國民眾可以理解，她渴望其兒女盡可能維持正常生活，以及其私人就醫資訊能夠保密。42歲的凱特王妃也為其暫無法履行王室公務致歉。

據報導，該醫院院名為「倫敦診所」，在倫敦市中心的攝政公園附近，自詡為全英最大的獨立私人醫院。

就在肯辛頓宮發表聲明90分鐘後，白金漢宮發布也發布查理國王預定下周動手術，病因是良性的攝護腺肥大，短期內將暫停履行王室公務。

金漢宮發表聲明指出：「與每年成千上萬的男性一樣，國王因前列腺肥大尋求治療。陛下病情是良性的，他將於下周住院接受矯正手術。國王的公共活動將延期，以利短期休養。」

查理健康狀況細節公諸於世的情形並不常見，但王室消息人士透露，查理很喜歡跟他人分享自己接受診斷的細節，以鼓勵其他可能有類似症狀的男性依照公衛建議接受檢查。

報導稱，良性的前列腺肥大在50歲以上男性間非常普遍，一般認為這不會構成嚴重健康威脅，或增加罹患攝護腺癌風險。

英王查理三世。(路透)
英王查理三世。(路透)

凱特 查理三世 布查

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