我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

亞利桑納州熱氣球墜毀 4死1重傷

在位52年丹麥女王遜位 長子加冕 10萬人見證

編譯中心╱綜合14日電
丹麥國王佛瑞德里克十世（左）和瑪麗王后（右）14日在丹麥哥本哈根克里斯蒂安堡宮廣場宣布登基後，在陽台上揮手致意。（歐新社）
丹麥國王佛瑞德里克十世（左）和瑪麗王后（右）14日在丹麥哥本哈根克里斯蒂安堡宮廣場宣布登基後，在陽台上揮手致意。（歐新社）

丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）今天退位，自動使他的兒子暨王儲成為丹麥國王佛瑞德里克十世（Frederik X），為丹麥近900年來首位主動退位的君主，也是丹麥史上在位最長的君主，超過10萬名丹麥人聚集首都哥本哈根街頭參與這項史無前例的活動。

83歲的女王在克利斯堡王宮的國務委員會簽署退位詔書，電視畫面顯示，她55歲的兒子坐在她右側。瑪格麗特二世於1972年登基，在英國女王伊麗莎白二世2022年9月辭世後，成為歐洲在位最久君主。

丹麥國王佛瑞德里克十世（左）和瑪麗王后（右）14日在近衛驃騎兵團的護送下，乘坐馬...
丹麥國王佛瑞德里克十世（左）和瑪麗王后（右）14日在近衛驃騎兵團的護送下，乘坐馬車赴王位交接典禮現場，超過10萬丹麥民眾湧上街頭見證新王繼位。（美聯社）

在位52年的瑪格麗特二世在新年演說中宣布，將於1月14日退位，由長子、王儲佛瑞德里克（Prince Frederik）繼位。丹麥首相弗雷德里克森在克利斯堡王宮的陽台上宣布國王佛瑞德里克十世加冕，但不會有登基儀式。超過10萬丹麥人參加慶祝活動。

在丹麥，選舉產生的議會及其政府擁有實權，不過君主權威被認為超越政黨政治，在從國是訪問到國家慶典等傳統職責上代表國家。

丹麥國王佛瑞德里克十世（左）和瑪麗王后（右）14日在近衛驃騎兵團的護送下，乘坐馬...
丹麥國王佛瑞德里克十世（左）和瑪麗王后（右）14日在近衛驃騎兵團的護送下，乘坐馬車前往王位交接典禮現場，超過10萬丹麥民眾湧上街頭見證新王繼位。（路透）

佛瑞德里克十世從叛逆少年「覺醒」為愛家男人，體現丹麥寬鬆自由的君主制度。

佛瑞德里克熱中於環境事務，他2022年在慶祝瑪格麗特二世在位50年的演說中表示：「時機到時，我會掌舵。」他還說，在領導這套已有千年歷史的制度上，「我會追隨您，就像您追隨您的父親一樣」。

瑪格麗特二世的退位讓歐洲失去了一位女君主，但這種情況不會持續太久。隨著21世紀出生的年輕一代的公主們長大，歐洲未來將出現更多女王。

目前歐洲各國王室的Z世代女性第一順位繼承人包括：比利時的伊麗莎白公主（Princess Elisabeth，生於2001）、荷蘭的卡塔里娜–阿馬利婭公主（Princess Catharina-Amalia 2003）、挪威的英格麗德．亞歷珊德拉公主（Princess Ingrid Alexandra，2004）、西班牙的萊昂諾爾公主（Princess Leonor，2005）和瑞典的埃絲特爾公主（Princess Estelle，2012），因此，未來歐洲一半的世襲君主國可能會由女王領導。

瑞典 英國女王 比利

上一則

阿根廷女性幾乎每天1遇害 總統卻做1件事

下一則

以哈戰百日 多國示威促和 人質家屬籲喊救命

延伸閱讀

奧斯卡另一大風向球將頒發 李奧納多爭小金人提前出局

奧斯卡另一大風向球將頒發 李奧納多爭小金人提前出局
丹麥女王瑪格麗特二世遜位 王儲繼位丹麥國王

丹麥女王瑪格麗特二世遜位 王儲繼位丹麥國王
丹麥：預計2024年第2季向烏克蘭移交F-16戰機

丹麥：預計2024年第2季向烏克蘭移交F-16戰機
派對王子密會名媛曾被拍 丹麥王儲翻轉印象

派對王子密會名媛曾被拍 丹麥王儲翻轉印象

熱門新聞

閣樓發現的行李箱內竟裝著恐怖娃娃。（取自TikTok @stonestack_renovation）

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

2024-01-10 13:06
考古學家近期在亞馬遜地區發現一座有數千年歷史的巨大古城市遺跡，該遺跡有複雜的道路網絡、住宅區和溝渠等設施，且比其他他們所知的亞馬遜遺跡都還要古老。（擷取自X）

亞馬遜雨林驚見數千年古城 學者：將推翻對亞馬遜文明舊認知

2024-01-12 11:29
印尼外交部長勒特諾（中）；攝於去年12月。（路透）

印尼：準備好和東南亞國家合作 達成南海行為準則

2024-01-09 04:33
南韓廉航德威航空的波音737-800客機10日晚間準備著陸時，因為鳥擊導致引擎著火，讓乘客度過了極端恐懼的大約20分鐘，情況所幸最後平安著陸，沒有傳出人員受傷。（照片翻攝：YouTube / YTN）

空中驚魂20分鐘 南韓廉航波音737降落遇鳥擊 引擎火花四濺照亮夜空

2024-01-11 05:37
汶萊馬丁王子(左)與女友即將步入禮堂。(取材自Instagram)

亞洲最帥汶萊王子要結婚了 求婚戒超閃的

2024-01-05 01:23
沙國礦產和工業部長科拉耶夫。（路透）

沙國估計礦產資源價值高達2.5兆美元 將引進外資開採

2024-01-11 00:35

超人氣

更多 >
2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目

2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目
曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清
施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責

施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責
紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷
泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗

泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗