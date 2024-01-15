在位52年丹麥女王遜位 長子加冕 10萬人見證

丹麥國王佛瑞德里克十世（左）和瑪麗王后（右）14日在丹麥哥本哈根克里斯蒂安堡宮廣場宣布登基後，在陽台上揮手致意。（歐新社）

丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）今天退位，自動使他的兒子暨王儲成為丹麥國王佛瑞德里克十世（Frederik X），為丹麥近900年來首位主動退位的君主，也是丹麥史上在位最長的君主，超過10萬名丹麥人聚集首都哥本哈根街頭參與這項史無前例的活動。

83歲的女王在克利斯堡王宮的國務委員會簽署退位詔書，電視畫面顯示，她55歲的兒子坐在她右側。瑪格麗特二世於1972年登基，在英國女王 伊麗莎白二世2022年9月辭世後，成為歐洲在位最久君主。

丹麥國王佛瑞德里克十世（左）和瑪麗王后（右）14日在近衛驃騎兵團的護送下，乘坐馬車赴王位交接典禮現場，超過10萬丹麥民眾湧上街頭見證新王繼位。（美聯社）

在位52年的瑪格麗特二世在新年演說中宣布，將於1月14日退位，由長子、王儲佛瑞德里克（Prince Frederik）繼位。丹麥首相弗雷德里克森在克利斯堡王宮的陽台上宣布國王佛瑞德里克十世加冕，但不會有登基儀式。超過10萬丹麥人參加慶祝活動。

在丹麥，選舉產生的議會及其政府擁有實權，不過君主權威被認為超越政黨政治，在從國是訪問到國家慶典等傳統職責上代表國家。

丹麥國王佛瑞德里克十世（左）和瑪麗王后（右）14日在近衛驃騎兵團的護送下，乘坐馬車前往王位交接典禮現場，超過10萬丹麥民眾湧上街頭見證新王繼位。（路透）

佛瑞德里克十世從叛逆少年「覺醒」為愛家男人，體現丹麥寬鬆自由的君主制度。

佛瑞德里克熱中於環境事務，他2022年在慶祝瑪格麗特二世在位50年的演說中表示：「時機到時，我會掌舵。」他還說，在領導這套已有千年歷史的制度上，「我會追隨您，就像您追隨您的父親一樣」。

瑪格麗特二世的退位讓歐洲失去了一位女君主，但這種情況不會持續太久。隨著21世紀出生的年輕一代的公主們長大，歐洲未來將出現更多女王。

目前歐洲各國王室的Z世代女性第一順位繼承人包括：比利 時的伊麗莎白公主（Princess Elisabeth，生於2001）、荷蘭的卡塔里娜–阿馬利婭公主（Princess Catharina-Amalia 2003）、挪威的英格麗德．亞歷珊德拉公主（Princess Ingrid Alexandra，2004）、西班牙的萊昂諾爾公主（Princess Leonor，2005）和瑞典 的埃絲特爾公主（Princess Estelle，2012），因此，未來歐洲一半的世襲君主國可能會由女王領導。