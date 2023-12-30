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英新年授勳名單 雷利史考特、挑戰社群龍頭父獲殊榮

中央社／倫敦29日綜合外電報導
英王查理三世。（歐新社）
英王查理三世。（歐新社）

英王查理三世今天公布新年授勳名單，非裔歌手雪莉貝西、金獎導演雷利史考特，及一名痛失愛女後針對網路有害內容挺身對抗社群龍頭而催生網路安全立法的慈父等人將獲表揚。

法新社報導，今年5月為英王查理三世（King Charles III）加冕的坎特布里大主教（Archbishop of Canterbury）威爾比（Justin Welby）為首等人將在西敏寺（Westminster Abbey）獲頒勳章。

美劇「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）中飾演「龍后」的英國女星艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）曾兩度腦出血與死神交手，她因共同創立腦傷復原慈善基金SameYou而獲殊榮。

這項年度授勳是為了表揚英國各界人士的重大成就和卓越貢獻。

唱片銷量破億的英國女歌手雪莉貝西（Shirley Bassey）獲頒表揚在藝術、音樂、文學等方面重大成就人士的名譽勳位。名譽勳位的數量限定65人。

過去曾獲頒女爵頭銜的雪莉貝西在授勳名單宣布前表示：「我的心情激動不已，深感個人的渺小。」

作品包括神鬼戰士（Gladiator）、異形（Alien）和拿破崙（Napoleon）的英國導演、製片人雷利史考特（Ridley Scott）則將獲頒「大十字勳章」，較之前獲頒的爵士頭銜更上一層樓。「情色小說」作家古柏（Jilly Cooper）則將獲頒女爵頭銜。

格拉斯頓柏立當代表演藝術節（Glastonbury Festival）創辦人伊維斯（Michael Eavis）也在英王新年授勳名單中，他笑稱將在明年的授勳儀式上送出藝術節門票。

「我猜威廉（王子）可能會來參加（授勳）儀式。他多次提及想來藝術節，我可能會帶幾張門票放口袋裡。」

其他獲得表揚人士包括60歲的羅素（Ian Russell）。羅素在痛失14歲愛女莫莉（Molly）後，提倡對抗網路有害內容，進而催生網路安全立法。

羅素家族成立了莫莉羅絲基金會（ Molly Rose Foundation）從事自殺防治宣導。

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