英王室聖誕彌撒哈利一家缺席 威廉曬全家福

慶祝聖誕節，英國威廉王子夫婦發布與三名子女合照的聖誕黑白照。(美聯社)

英國王室成員今天在國王查理和王后卡蜜拉的帶領下，前往鄉村別墅桑德林漢姆的教堂出席聖誕日彌撒，與王世關係鬧僵的哈利 王子一家人沒有出席，表姐扎拉一家「頂替」他們一家位置。

在桑德林漢姆招待王室成員是前英國女王伊莉莎白二世留下的傳統，今年比較特別的是，安德魯王子的前妻莎拉也出現在隊伍中，她已經30多年沒有和王室成員一起參加聖誕彌撒；莎拉今年年初接受過乳癌治療。

此外，BBC報導，聖誕節 這天，威廉王子夫婦發布一張三名孩子的黑白合照，並祝福大家聖誕快樂。

威廉和凱特 婚後誕下三名孩子，分別是10歲的喬治王子（Prince George）、8歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）和5歲的路易王子（Prince Louis），一家五口一舉一動吸引外界關注。

聖誕節這天，威廉夫婦發布一張三名孩子的燦笑合照。(取材自Instagram)

在這張由攝影師Josh Shinner拍攝的黑白照中，喬治王子、夏綠蒂公主和路易王子由右至左坐在長椅上，夏綠蒂公主坐在中間，搭著左右兩側的兄弟肩膀，三人都穿著白色上衣，燦笑面對鏡頭。威廉夫婦發文寫道，「威廉和凱特（W&C）祝福我們家庭以及你們聖誕快樂！」

據報導，威廉與凱特自2011年結婚後，每年都會發布聖誕賀卡，夫妻倆本月初才在官方社群網站釋出今年的聖誕卡，當時五人也身穿白襯衫、深色褲子與休閒鞋，而聖誕節這天威廉夫婦新發布的照片中，三名孩子似乎穿著與聖誕賀卡照上相同的衣服與鞋子。