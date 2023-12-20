哈利王子妃梅根在廣告裡擔任打包煮熱飲助手

梅根步出鏡頭前想與團隊某人碰拳，結果失誤沒碰著，引眾人爆笑。（取材自Instagram）

英國薩賽克斯公爵夫人、哈利王子妃梅根 (Meghan Markle)竟甘願擔任廣告跑龍套角色！在咖啡公司「聰明特調」(Clevr Blends，暫譯)新拍廣告裡，擔任包裝、煮熱飲實習生，另在房間裡打電腦；當然，外界不會沒注意到，梅根是「Clevr」的股東。

每日郵報(Daily Mail)19日報導，廣告來到最後部分，梅根步出鏡頭前想與團隊某人碰拳，結果失誤沒碰著，引眾人爆笑。梅根自2020年起便是這家時尚燕麥拿鐵飲公司的投資 人。她在這支廣告片裡扮背景角色，而公司執行長兼共同創辦人哈娜‧門多薩(Hannah Mendoza)在片中走經公司總部，感謝團隊全體2023年一年的辛勞，梅根只擔任點綴人物。

影片來源：YouTube

聰明特調19日把這段視頻貼上Instagram，標題寫道，「嘿，你現在叫我們好忙！得叫些活力飲恢復精力才行。十分感謝各位今年的熱愛支持，感謝大家讓我們這分熱愛拿鐵的夢能持續下去，生意很好」。

現年42歲的梅根2020年12月證實，自己有投資Clevr品牌，金額不詳；公司產品有各色拿鐵咖啡粉。

也在當時，梅根用自己的關係來替公司促銷，曾寄一籃子的產品給鄰居、名主持人歐普拉 (Oprah Winfrey)，而歐普拉替她上線分享。

梅根過去3年對自己的投資十分低調，但今年11月為公司產品打上滿滿的五星評分，還貼出她擁抱門多薩的照片，貼文寫道：「我最愛以這樣一天起頭及結束了」。