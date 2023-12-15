英國法官裁定哈利王子遭小報竊聽 判獲賠17萬元

一名英國法官裁定哈利王子是英國小報發行商鏡報報業集團雇用記者的電話竊聽行為受害者，判決賠償他14萬600英鎊。（路透）

一名英國法官今天裁定，哈利 王子是英國小報發行商鏡報報業集團（Mirror Group Newspapers）雇用記者的電話竊聽行為受害者，判決賠償他14萬600英鎊（約17萬8000美金）。

法新社報導，哈利王子（Prince Harry）在控告鏡報報業集團的訴訟案中提交33篇文章作為證據，英國高等法院法官裁定其中15篇控訴成立。

鏡報報業集團旗下報紙包括「鏡報」（The Mirror）、「周日鏡報」（Sunday Mirror）和「周日人民報」（Sunday People）。

路透社報導，哈利王子是130年來首位出庭作證的英國王室高階成員，他在6月的審判中以證人身分出庭。

哈利王子和其他約100人針對1991年到2011年間遭到電話竊聽和非法收集資訊，對鏡報報業集團採取法律行動。這些原告包括演員、明星運動員、名人和只不過與名人有聯繫的人。

哈利王子說，從1996年開始，他成為鏡報報業集團鎖定目標長達15年，集團旗下報紙刊登的140多篇報導都是非法收集資訊的結果，儘管審判只處理其中33篇。

法官範考特（Timothy Fancourt）今天表示：「在審判處理的33篇文章當中，我判決有15篇是出自對他（哈利）的手機或與他共事者的手機進行竊聽，或是其他非法收集資訊的結果。」

法官還說：「我認為他的手機只遭到程度不大的竊聽，而這很可能是由每家報社的某些人所精心控制。」

鏡報報業集團的一名發言人表示：「當過往的錯誤行為已經發生，我們全心全意道歉，並會負起全部責任及支付適當賠償。」