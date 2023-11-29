亞契膚色遭提起…新書曝英國王室涉種族歧視者身分？荷蘭緊急下架
曾為英國哈利王子與梅根作傳、據稱跟兩人關係友好的記者史考比（Omid Scobie）近日出版一本關於王室的新書《Endgame》，有報導稱荷語版列出了據稱當初對兩人長子亞契膚色表達「擔憂」的人士姓名，導致該書已經在荷蘭緊急下架。
在2021年的歐普拉重磅專訪中，梅根爆料有王室成員提起了亞契膚色的「問題」，但是沒有透露此人身分。歐普拉事後澄清，哈利稱此人「不是女王、也不是菲利普親王」。白金漢宮則在沉默一段時間後，發出了一個非常簡短的女王聲明，表示「儘管所回憶的事情容或有些差異，王室認真看待這些問題，並會私下處理」。
衛報28日報導，《Endgame》荷語版的出版商贊德（Xander Publishers）因為所謂的「錯誤」，已經「暫時」擱置了該書的銷售。聲明表示，「我們正暫時撤回史考比所著書籍的銷售，荷蘭語翻譯出現了一個錯誤，目前正在進行更正」。
根據每日郵報的報導，《Endgame》先行書評版送到了荷蘭記者的手上，從中摘錄的一頁看上去顯然揭露了該名王室成員身分。
不過，史考比向荷媒體表示，他在新書沒有提到名字，「這本書有多種語言版本，不幸的是，我不會說荷語，但要是有翻譯錯誤，出版商將會更正。我寫了英文版，在我的版本中沒有提到名字」。
據衛報報導，《Endgame》宣稱梅根在歐普拉重磅專訪後致信當時仍是王儲的查理三世國王，提到了她對王室內部無意識偏見的擔憂，所謂的信件據稱揭露了對亞契膚色發表過「擔憂」的兩名人士身分，但史考比在書中表示，「英國法律禁止我報告他們的身份」。
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