亞契膚色遭提起…新書曝英國王室涉種族歧視者身分？荷蘭緊急下架

曾為英國哈利王子與梅根作傳的記者史考比近日出版一本關於王室的新書，有報導稱荷語版列出了據稱當初對兩人長子亞契膚色表達「擔憂」的人士姓名。資料照片。（歐新社）

曾為英國哈利 王子與梅根 作傳、據稱跟兩人關係友好的記者史考比（Omid Scobie）近日出版一本關於王室的新書《Endgame》，有報導稱荷語版列出了據稱當初對兩人長子亞契膚色表達「擔憂」的人士姓名，導致該書已經在荷蘭緊急下架。

在2021年的歐普拉 重磅專訪中，梅根爆料有王室成員提起了亞契膚色的「問題」，但是沒有透露此人身分。歐普拉事後澄清，哈利稱此人「不是女王、也不是菲利普親王」。白金漢宮則在沉默一段時間後，發出了一個非常簡短的女王聲明，表示「儘管所回憶的事情容或有些差異，王室認真看待這些問題，並會私下處理」。

衛報28日報導，《Endgame》荷語版的出版商贊德（Xander Publishers）因為所謂的「錯誤」，已經「暫時」擱置了該書的銷售。聲明表示，「我們正暫時撤回史考比所著書籍的銷售，荷蘭語翻譯出現了一個錯誤，目前正在進行更正」。

根據每日郵報的報導，《Endgame》先行書評版送到了荷蘭記者的手上，從中摘錄的一頁看上去顯然揭露了該名王室成員身分。

不過，史考比向荷媒體表示，他在新書沒有提到名字，「這本書有多種語言版本，不幸的是，我不會說荷語，但要是有翻譯錯誤，出版商將會更正。我寫了英文版，在我的版本中沒有提到名字」。

據衛報報導，《Endgame》宣稱梅根在歐普拉重磅專訪後致信當時仍是王儲的查理三世國王，提到了她對王室內部無意識偏見的擔憂，所謂的信件據稱揭露了對亞契膚色發表過「擔憂」的兩名人士身分，但史考比在書中表示，「英國法律禁止我報告他們的身份」。