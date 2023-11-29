我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛克菲勒聖誕樹今點亮 紐約市警戒備

NHK：美軍魚鷹運輸機墜日本外海 機上8人生死未卜

亞契膚色遭提起…新書曝英國王室涉種族歧視者身分？荷蘭緊急下架

編譯周辰陽／即時報導
曾為英國哈利王子與梅根作傳的記者史考比近日出版一本關於王室的新書，有報導稱荷語版列出了據稱當初對兩人長子亞契膚色表達「擔憂」的人士姓名。資料照片。（歐新社）
曾為英國哈利王子與梅根作傳的記者史考比近日出版一本關於王室的新書，有報導稱荷語版列出了據稱當初對兩人長子亞契膚色表達「擔憂」的人士姓名。資料照片。（歐新社）

曾為英國哈利王子與梅根作傳、據稱跟兩人關係友好的記者史考比（Omid Scobie）近日出版一本關於王室的新書《Endgame》，有報導稱荷語版列出了據稱當初對兩人長子亞契膚色表達「擔憂」的人士姓名，導致該書已經在荷蘭緊急下架。

在2021年的歐普拉重磅專訪中，梅根爆料有王室成員提起了亞契膚色的「問題」，但是沒有透露此人身分。歐普拉事後澄清，哈利稱此人「不是女王、也不是菲利普親王」。白金漢宮則在沉默一段時間後，發出了一個非常簡短的女王聲明，表示「儘管所回憶的事情容或有些差異，王室認真看待這些問題，並會私下處理」。

衛報28日報導，《Endgame》荷語版的出版商贊德（Xander Publishers）因為所謂的「錯誤」，已經「暫時」擱置了該書的銷售。聲明表示，「我們正暫時撤回史考比所著書籍的銷售，荷蘭語翻譯出現了一個錯誤，目前正在進行更正」。

根據每日郵報的報導，《Endgame》先行書評版送到了荷蘭記者的手上，從中摘錄的一頁看上去顯然揭露了該名王室成員身分。

不過，史考比向荷媒體表示，他在新書沒有提到名字，「這本書有多種語言版本，不幸的是，我不會說荷語，但要是有翻譯錯誤，出版商將會更正。我寫了英文版，在我的版本中沒有提到名字」。

據衛報報導，《Endgame》宣稱梅根在歐普拉重磅專訪後致信當時仍是王儲的查理三世國王，提到了她對王室內部無意識偏見的擔憂，所謂的信件據稱揭露了對亞契膚色發表過「擔憂」的兩名人士身分，但史考比在書中表示，「英國法律禁止我報告他們的身份」。

歐普拉 梅根 哈利

上一則

金正恩女兒獲封「新星女將軍」 分析：疑健康出狀況將接班

延伸閱讀

哈梅返英過聖誕？這2名王室寵兒恐閃避

哈梅返英過聖誕？這2名王室寵兒恐閃避
哈利、梅根聖誕節回英皇室團圓？凱特、威廉不情願

哈利、梅根聖誕節回英皇室團圓？凱特、威廉不情願
凱特拒絕再幫哈利當和平橋梁 英皇室專家繼續怪罪梅根

凱特拒絕再幫哈利當和平橋梁 英皇室專家繼續怪罪梅根
梅根、哈利不在乎英皇室和不和解？父王生日又起風波

梅根、哈利不在乎英皇室和不和解？父王生日又起風波

熱門新聞

俄羅斯總統普亭22日在20國集團（G20）視訊會議上發表談話。（美聯社）

普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻

2023-11-22 10:32
三名俄羅斯聯邦安全局探員在烏克蘭被俄軍占領的梅利托波爾地區叫外送，結果慘遭毒殺。（Getty Images）

俄聯邦安全局探員在烏克蘭叫外送「慘遭下老鼠藥」3人中毒身亡

2023-11-24 14:52
泰國東北部呵叻（Korat）25日一場婚禮爆出恐怖血案，29歲新郎突然大肆開槍，死者包括新娘、岳母等人。 （示意圖／ingimage）

泰國婚禮爆駭人血案 新郎掃射新娘、岳母再自轟 釀5死1傷

2023-11-27 19:53
烏克蘭總統澤倫斯基（右）日前舉行會議，與德國國防部長佩斯托瑞斯於會中談話。（美聯社）

風向變了 2大原因讓烏克蘭湧「停火談判」呼聲

2023-11-24 01:29
南韓2名女公務員疑似兼差擔任情色直播主，其中1人還在辦公室開直播「解放春光」。圖／取自韓網論壇、ingimage（示意圖）

辦公室也淪陷？女公務員上班脫衣直播「情色放送」 高層震怒慘了

2023-11-25 04:12
烏克蘭頓內次克州利曼方向前線附近某處，烏軍第21機械化旅的一名戰車組員21日站在一輛白雪覆蓋的德製豹式2A5主力戰車旁。（Getty Images）

俄曾經提用和平交換中立 烏執政黨國會領袖曝拒絕原因

2023-11-25 13:13

超人氣

更多 >
4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感

4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感
50歲後護骨 5種食物是好幫手

50歲後護骨 5種食物是好幫手
比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息
亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂
未來5年置產 這5州最佳

未來5年置產 這5州最佳