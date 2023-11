英王室記者新書爆料：威廉是心機鬼、媒體太愛瞎捧凱特

威廉(左)被稱是心機鬼,凱特則獲得英國媒體的寵愛,不惜為她放低標準。(路透資料照片)

在英王室和哈利 王子及其妻梅根 的不和戰爭中,英國大多數媒體自然是站在王室這一方,可惜王室權勢雖大,還是有人堅持不肯聽話,要來揭開王室的「真面目」。被視為哈利與梅根密友(但兩人已否認)的歐密德斯高比(Omid Scobie),近日將推出新書「終局之戰」(Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival,暫譯)果然又有驚人論調,稱未來要接掌王位的威廉王子心機深重,很早就刻意把弟弟哈利的公眾形象定調成一個「情感與心智都很脆弱的人」,強化各界對哈利的不信任與對自己的信賴。

英國王室目前還是溫莎王朝(House of Windsor),儘管已經很多人唱衰他們恐怕難再撐太久,威廉在英國仍然人氣頗高。只是斯高比放話:「我的書裡面講到的事,大多數人都不知道,我們業界雖然知道,卻選擇不把它說出來,那就是關於哈利的很多風波,背後都有威廉插手。」這等於和英國多數民眾覺得威廉穩重、內斂的可靠形象大相逕庭,他顯得相當權謀,而且為了保障自己的權位,不惜把弟弟哈利貼上負面的標籤。

即將推出的新書揭露威廉(左)一直處心積慮破壞弟弟哈利的公眾形象。(路透資料照片)

而在威廉身旁,看來更加完美的妻子凱特 ,對比來自美國又曾當過藝人的梅根,簡直是英國民眾自黛安娜之後最愛的王子配偶,不過斯高比也把難聽的實話講出來:「英國媒體真的太寵愛她,以至於把對她的標準放得非常低,一些小小的成就,換是其他王室成員來做,可能根本懶得注意,但變成是她來做,就會變成『哇!好棒喔』。」

歐密德斯高比認為溫莎王朝與英國的王室時期,已經在存亡絕續的關鍵時刻,最大的危機來自於年輕人對王室愈來愈不關心、沒有感情,朝向共和體制的發展正在成長,而王室家族成員的道德標準和對王冠代表的尊貴地位之珍視及自我要求,已經遠不及伊莉莎白二世女王時期。他寫「終局之戰」,不是要在棺材上釘下最後一根釘子,只不過是要傳達他採訪王室多年,親眼見到的事實。