日本「最美公主」訪秘魯 秀手語教數學

日本佳子公主以手語與秘魯的聽障孩童互動。(歐新社)

日本 皇室「最美公主」秋篠宮佳子，3日抵達秘魯首都利馬展開為期6天的訪問；她6日參訪啟聰學校，學習手語約8年的佳子特地以流暢的手語與聽障小朋友交流，還進入教室以手語教導學生數學。

綜合外電報導，日本1873年與秘魯建交，日皇德仁的侄女、文仁親王次女佳子公主此次訪問秘魯，是為參加兩國建交150年的紀念儀式。

佳子3日在祕魯出席官方活動時，以粉嫩色系和服現身，5日以一襲孔雀藍參訪印加古城，6日則以一身亮麗桃紅，在利馬的特殊學校，以手語與聽障小朋友交流。

日本佳子公主以手語與秘魯的聽障孩童互動。(美聯社)

連日行程中，佳子參觀了庫斯科古城的景點，包括被譽為「天空之城」的馬丘比丘古城遺址、太陽聖殿（Coricancha temple）、印加古都庫斯科（Cusco）等。佳子公主參觀馬丘比丘後稱，「景色非常壯觀，站在這裡觀看，能感受到很棒的氛圍」；庫斯科當地海拔超過3000公尺，為聯合國 教科文組織世界遺產。

她6日以一襲桃紅洋裝，探訪利馬啟聰學校的聽障學生，不但用手語與小朋友問好，還用手語上起了數學課，帶著小朋友解題時，一度和全班一起比出蓮花指，畫面溫馨可愛。