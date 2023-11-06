梅根御用記者形容威廉：對權力很飢渴的王位繼承人

查理三世被形容是不受歡迎的國王。（路透資料照片）

英國王室和來美重建新生活的哈利 王子（Prince Harry）夫婦嚴重不和，英國媒體更大都配合王室三不五時譏諷哈利與其妻梅根 （Meghan），兩人在英國只剩下寫過他們專書的記者朋友歐密德斯高比能幫他們發聲反擊。近來歐密德即將推出新書「終局：王室家族與君主制奮力求生存的真相」（暫譯），據傳已經讓英王室如臨大敵，且抱著非常壞的打算，該書也確定會在美國的重要雜誌上連載，英國媒體則暫時沒啥人敢碰。

這本聽名字就頗為聳動的新書，詳細內容還未透露，可是根據簡介，所有人都能想像得到會是何種方向，裡面形容英國國王查理三世（King Charles III）是「不受歡迎的國王」，而之後會繼任王儲威廉（Prince William）則是「對權力很飢渴的王位繼承人」，查爾斯的現任妻子、王后卡蜜拉（Queen Camilla）是「為了保護自己形象寧可做出接近危險邊緣手段的王后」，哈利成了「被自己家人背叛後被迫展開新生活的王子」，英國王室絕對受不了這樣的角色定位。

根據英國「周日郵報」報導，有王室內部人士透露，這本書已讓大家感覺很糟，但王室大概不會發表任何看法，可是歐密德要是在書裡明白指控英王室有種族歧視 ，他們就會嚴正抗議。

歐密德斯高比在「終局」中還提到，英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）的辭世讓已有裂痕的溫莎王朝家族更加破裂，像是昔日的保護罩全都被拆除，而王室內部向來被關於種族、階級、金錢的過時觀念長期拖累，支持君主制的人現在全都無所遁形，同時還跟這個快速現代化的世界站在對立面。