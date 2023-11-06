我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森挨批暗地角逐大位 沒膽子明說

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

梅根御用記者形容威廉：對權力很飢渴的王位繼承人

記者蘇詠智／即時報導
查理三世被形容是不受歡迎的國王。（路透資料照片）
查理三世被形容是不受歡迎的國王。（路透資料照片）

英國王室和來美重建新生活的哈利王子（Prince Harry）夫婦嚴重不和，英國媒體更大都配合王室三不五時譏諷哈利與其妻梅根（Meghan），兩人在英國只剩下寫過他們專書的記者朋友歐密德斯高比能幫他們發聲反擊。近來歐密德即將推出新書「終局：王室家族與君主制奮力求生存的真相」（暫譯），據傳已經讓英王室如臨大敵，且抱著非常壞的打算，該書也確定會在美國的重要雜誌上連載，英國媒體則暫時沒啥人敢碰。

這本聽名字就頗為聳動的新書，詳細內容還未透露，可是根據簡介，所有人都能想像得到會是何種方向，裡面形容英國國王查理三世（King Charles III）是「不受歡迎的國王」，而之後會繼任王儲威廉（Prince William）則是「對權力很飢渴的王位繼承人」，查爾斯的現任妻子、王后卡蜜拉（Queen Camilla）是「為了保護自己形象寧可做出接近危險邊緣手段的王后」，哈利成了「被自己家人背叛後被迫展開新生活的王子」，英國王室絕對受不了這樣的角色定位。

根據英國「周日郵報」報導，有王室內部人士透露，這本書已讓大家感覺很糟，但王室大概不會發表任何看法，可是歐密德要是在書裡明白指控英王室有種族歧視，他們就會嚴正抗議。

歐密德斯高比在「終局」中還提到，英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）的辭世讓已有裂痕的溫莎王朝家族更加破裂，像是昔日的保護罩全都被拆除，而王室內部向來被關於種族、階級、金錢的過時觀念長期拖累，支持君主制的人現在全都無所遁形，同時還跟這個快速現代化的世界站在對立面。

聽起來，英國王室在「終局」裡就是一堆貪戀權位、利益又食古不化的的老頑固，絕對和他們希望標榜的「已經配合現代思潮有重大改變」形象不符，書上市之後，應該又會有人把矛頭指向哈利與梅根，平靜了好一陣子的王室內鬥，恐怕又要再起波濤。

王儲威廉被揭露是對權力極為飢渴的英王位繼承人。（路透資料照片）
王儲威廉被揭露是對權力極為飢渴的英王位繼承人。（路透資料照片）
哈利（後排左）與梅根的記者朋友即將出書揭露英皇室的內幕，還未上市已經引起話題。（...
哈利（後排左）與梅根的記者朋友即將出書揭露英皇室的內幕，還未上市已經引起話題。（路透資料照片）

哈利 梅根 種族歧視

上一則

菲記者直播遭開兩槍身亡 聽眾臉書直擊驚悚殺害現場

下一則

英研究團隊基因編輯 讓雞不會得禽流感

延伸閱讀

英國皇室再挑起戰火？已故女王密友砲轟梅根害慘哈利

英國皇室再挑起戰火？已故女王密友砲轟梅根害慘哈利
行程太忙、酸民緊咬、壓力山大 梅根暴瘦10公斤？

行程太忙、酸民緊咬、壓力山大 梅根暴瘦10公斤？
哈利、梅根小心 「超愛競爭」的威廉與凱特又要來比拚

哈利、梅根小心 「超愛競爭」的威廉與凱特又要來比拚
梅根「無照律師」美國收視再創新紀錄 密謀返好萊塢？

梅根「無照律師」美國收視再創新紀錄 密謀返好萊塢？

熱門新聞

澳洲一名女子為了趕飛機做出瘋狂舉動，衝到停機坪上擾亂秩序。(截取自X平台用戶Dennis Bilic@TheFullDen)

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

2023-11-02 15:17
23歲的德以雙重國籍女刺青師盧克（左圖中人）已證實死亡。圖為盧克的親屬15日在記者會上請求外界援助。（Getty Images）

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

2023-10-30 10:01
荷蘭總理候選人耶史格茲-澤格留斯表示，政府應該更早禁止ASML的晶片製造設備出口中國。 (路透)

荷蘭總理候選人：早該禁止ASML晶片製造設備出口中國

2023-11-02 10:50

克羅埃西亞外長突親臉頰 挨批丟臉丟到國外 致歉稱「不知問題出在哪」

2023-11-04 21:32
哈瑪斯前領袖馬夏艾2017年在卡達杜哈發表談話。（路透）

曝北京恐「對台實施類似行動」 哈瑪斯領袖讚突襲以國：給世界上一課

2023-10-30 07:01
以國部隊在加薩走廊（Gaza Strip）執行地面攻勢期間，救出一位遭巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）挾持的以色列女兵。圖為女兵梅吉迪希（Ori Megidish，中）與她的親戚合照。美聯社

以色列攻入加薩走廊 救出遭哈瑪斯挾持以軍女兵

2023-10-30 15:22

超人氣

更多 >
2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄
與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」
撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」

撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」
31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春
唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光

唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光