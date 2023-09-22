我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登又出醜…差點撞倒巴西國旗 還沒跟魯拉握手就離場

南加華人超幸運 1周2中勁球3獎

無法想像…馬克宏在國宴一再碰觸英王肩膀

編譯中心／綜合21日電
英王查理三世（左）赴法國事訪問，接受法國總統馬克宏（右）國宴款待。（路透）
英王查理三世（左）赴法國事訪問，接受法國總統馬克宏（右）國宴款待。（路透）

英國國王查理三世赴法國事訪問三天，他21日在法國參議院發表講話，表示會「用盡全部的能力來加強英國與法國之間的重要關係」；馬克宏形容查理三世此行，是「向我們的過去致敬…也是對未來的保障」。此行給了雙方機會展現具有近120年歷史的英法協約依舊穩健存在，雖然英國脫離歐洲聯盟（EU）讓英法關係一度緊繃。

綜合媒體報導，查理三世用法語告訴法國議員們：「我們一起，看到『烏克蘭勝利』的決心不動搖，看到『我們如此珍視的自由必贏』的決心堅定不移」。他譴責了俄羅斯在「我們的大陸，對烏克蘭的無理侵略」。

有著堅定環保信念的查理三世，還建議法國和英國簽署一項「可持續性協議」，以便「更有效地『應對』全球氣候和生物多樣性的緊急狀況」。

馬克宏在凡爾賽宮以奢華晚宴款待這位英國君主，查理三世在祝酒詞中表示：「我們所有人都有責任重振我們的友誼，以確保它能夠應對21世紀的挑戰。」雖然查理三世並未直接提及英國脫歐的分裂，但他提到英法兩國「悠久且複雜的歷史」。

法國評論員興奮指出，馬克宏在國宴上一再碰觸查理三世的肩膀，馬克宏的夫人碧姬也親吻了卡蜜拉，這在疏遠且嚴肅的伊麗莎白二世時期是無法想像的。

接著，查理三世、卡蜜拉、馬克宏和碧姬還將訪問巴黎聖母院，視察聖母院屋頂2009年遭逢祝融後的修復工作；前往西南部城市波爾多，遊覽行程將包括參觀一處有機葡萄園。

此外，巴黎聖日耳曼球隊老闆阿爾赫萊菲，21日贈送給英王查理三世，一件背面印有「查理三世」和3號字樣的巴黎聖日耳曼球隊球衣。

巴黎聖日耳曼隊老闆阿爾赫萊菲（左），21日贈送給英王查理三世（右），一件背面印有...
巴黎聖日耳曼隊老闆阿爾赫萊菲（左），21日贈送給英王查理三世（右），一件背面印有「查理」和3號字樣的巴黎聖日耳曼隊球衣。（Getty Images）

查理三世和卡蜜拉在訪問巴黎北郊的聖丹尼時與阿爾赫萊菲會面；該地是一個工人階級城鎮，也是法國國家體育場的所在地。

查理三世並會見巴黎聖日耳曼隊的法國國腳、司職後衛的金彭貝，以及該俱樂部的女子球隊成員卡托托，她同樣也為法國國家隊披上戰袍。

英王伉儷還與曾代表象牙海岸參加世界盃的球星德羅巴簡短交談，德羅巴對英國非常了解，因為他曾效力英國名門球隊切爾西，並取得了巨大成功。

查理三世 馬克宏 巴黎聖日耳曼

上一則

「解放北韓同胞」 脫北者空飄20萬份傳單

下一則

互逐外交官後 印度停發加拿大公民簽證

延伸閱讀

英王查理三世抵達巴黎 展開3天訪法行

英王查理三世抵達巴黎 展開3天訪法行
登基後首次 英王查理三世將赴法國國事訪問

登基後首次 英王查理三世將赴法國國事訪問
遭尼日驅逐拒撤離 法大使被扣為人質

遭尼日驅逐拒撤離 法大使被扣為人質
查理傳將對哈利下達最後通牒：不准再談王室家務事

查理傳將對哈利下達最後通牒：不准再談王室家務事

熱門新聞

全球需求疲軟使得越南面臨十年來最嚴重的工廠低迷。(路透)

越南工廠景氣低迷 學者分析：中國沒得靠、指望美國救

2023-09-15 03:07
一名男網友在看見一名年輕女子不斷比手勢後，警覺她可能是在比國際通用的求助手勢540，隨即報警，及時救出這名遭男友施暴的女子。(擷自Instagram)

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

2023-09-17 11:35
(取自X平台)

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

2023-09-21 12:55
北京間諜與干預活動近日成英國熱門話題。圖為北京的英國大使館。(美聯社)

傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現

2023-09-19 09:52
一位8月到新加坡觀光的日本遊客近日向星媒投訴，稱自己在一家海鮮餐廳時，原本只是想要品嘗星國名菜「辣椒螃蟹」，卻沒料到他們點的螃蟹要價938新加坡元，不僅因此憤而報警，最終更帶著一肚子氣離開。（照片翻攝：AsiaOne / Junko Shinba）

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

2023-09-21 05:54
澳洲計算出用小型核能反應爐全面取代火力發電廠的代價驚人。(美聯社)

用小型核電廠全面取代火力發電？澳洲算出代價太驚人

2023-09-18 01:26

超人氣

更多 >
影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證
紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌
中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年
南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...