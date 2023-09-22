無法想像…馬克宏在國宴一再碰觸英王肩膀

英王查理三世（左）赴法國事訪問，接受法國總統馬克宏（右）國宴款待。（路透）

英國國王查理三世 赴法國事訪問三天，他21日在法國參議院發表講話，表示會「用盡全部的能力來加強英國與法國之間的重要關係」；馬克宏 形容查理三世此行，是「向我們的過去致敬…也是對未來的保障」。此行給了雙方機會展現具有近120年歷史的英法協約依舊穩健存在，雖然英國脫離歐洲聯盟（EU）讓英法關係一度緊繃。

綜合媒體報導，查理三世用法語告訴法國議員們：「我們一起，看到『烏克蘭勝利』的決心不動搖，看到『我們如此珍視的自由必贏』的決心堅定不移」。他譴責了俄羅斯在「我們的大陸，對烏克蘭的無理侵略」。

有著堅定環保信念的查理三世，還建議法國和英國簽署一項「可持續性協議」，以便「更有效地『應對』全球氣候和生物多樣性的緊急狀況」。

馬克宏在凡爾賽宮以奢華晚宴款待這位英國君主，查理三世在祝酒詞中表示：「我們所有人都有責任重振我們的友誼，以確保它能夠應對21世紀的挑戰。」雖然查理三世並未直接提及英國脫歐的分裂，但他提到英法兩國「悠久且複雜的歷史」。

法國評論員興奮指出，馬克宏在國宴上一再碰觸查理三世的肩膀，馬克宏的夫人碧姬也親吻了卡蜜拉，這在疏遠且嚴肅的伊麗莎白二世時期是無法想像的。

接著，查理三世、卡蜜拉、馬克宏和碧姬還將訪問巴黎聖母院，視察聖母院屋頂2009年遭逢祝融後的修復工作；前往西南部城市波爾多，遊覽行程將包括參觀一處有機葡萄園。

此外，巴黎聖日耳曼 球隊老闆阿爾赫萊菲，21日贈送給英王查理三世，一件背面印有「查理三世」和3號字樣的巴黎聖日耳曼球隊球衣。

巴黎聖日耳曼隊老闆阿爾赫萊菲（左），21日贈送給英王查理三世（右），一件背面印有「查理」和3號字樣的巴黎聖日耳曼隊球衣。（Getty Images）

查理三世和卡蜜拉在訪問巴黎北郊的聖丹尼時與阿爾赫萊菲會面；該地是一個工人階級城鎮，也是法國國家體育場的所在地。

查理三世並會見巴黎聖日耳曼隊的法國國腳、司職後衛的金彭貝，以及該俱樂部的女子球隊成員卡托托，她同樣也為法國國家隊披上戰袍。

英王伉儷還與曾代表象牙海岸參加世界盃的球星德羅巴簡短交談，德羅巴對英國非常了解，因為他曾效力英國名門球隊切爾西，並取得了巨大成功。