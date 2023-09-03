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查理嫌哈利王子「不是女孩」被岳母嗆：有個正常孩子就不錯了

編譯盧思綸 / 即時報導
近日一段黛安娜王妃生前音檔曝光，揭露她生下小兒子哈利時，丈夫查理大失所望，說他「原本想要女孩」。1995年，王室一家四口出席活動，由左至右分別為黛安娜、哈利、威廉和查理王子。（美聯社）
近日一段黛安娜王妃生前音檔曝光，揭露她生下小兒子哈利時，丈夫查理大失所望，說他「原本想要女孩」。1995年，王室一家四口出席活動，由左至右分別為黛安娜、哈利、威廉和查理王子。（美聯社）

美國有線電視新聞網(CNN)報導，近日一段黛安娜王妃生前音檔曝光，揭露她生下小兒子哈利時，丈夫查理王子(現為英王查理三世)大失所望，說他「原本想要女孩」。

今年8月31日是英國黛安娜王妃逝世26年周年紀念，隨著紀錄片《你所不知道的黛安娜》（Diana: The Rest of Her Story，暫譯）將在明年上映，美國廣播公司（ABC）電視節目《早安美國》（Good Morning America）亦獨家聽取片中部分音檔，披露查理王子不滿二胎是男孩是和岳母不合的導火線。

根據黛安娜自述音檔，哈利受洗儀式那天，查理晃到岳母身旁抱怨，「我們很失望，我們原本想要女孩。」岳母不客氣回擊，「有一個正常的孩子你就要感到幸運了。」

黛安娜說從此以後查理拒絕和她繼母說話，更談到查理對於別人回嘴就會賞出一貫的閉門羹。

1990年代，黛安娜接受知名記者莫頓（ Andrew Morton）秘密採訪，由中間人傳遞問題，黛安娜將答案錄進磁帶，再透過中間人轉交，音檔總時長達7小時。

莫頓在《早安美國》節目中表示，聽到她的聲音第一手曝光王室生活實在「令人心酸」。

黛安娜於1997年死於車禍悲劇。

哈利 黛安娜王妃 查理三世

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