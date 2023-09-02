驚世秘密揭露 查理從哈利一出生就失望 想要有女兒

梅根（左起）、哈利與威廉、凱特，兩對夫妻之間的恩怨糾葛很複雜。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 和皇室之間關係緊張，舉世皆知，雖然近期看似比較沒有明顯的正面衝突，卻有知情人士認為雙方之間的裂縫沒有那麼快能彌補，尤其哈利和兄長威廉更可能會持續疏遠到形成陌路。

威廉和哈利的母親黛安娜生前管家兼好友保羅布瑞爾，直呼：「看著兩個小男孩從小時候那麼密切，又一起經歷母親的意外去世，到現在竟然如此不和，實在讓人很心痛。」而他眼中這兩人的死結是打不開的，唯有黛安娜有辦法成功排解，他們的父親查理是絕對無法處理。近日英國媒體報導，黛安娜生前的一些錄音中，揭露哈利的出生曾經讓查理失望，查理明白表示想要生女兒，這也多少顯示了哈利在家中原本就處在尷尬的地位，會感到自己不受到任何人的呵護、關愛，並不是自己想太多。

在兩兄弟各自結婚後，扯進更多的複雜情緒，尤其兩人都很護妻子，偏偏彼此的另一半無法相處，保羅布瑞爾稱威廉心裡對於哈利過不去的臨界點，在於妻子凱特 成為他和梅根攻擊的目標，此後威廉就視哈利為敵人，再也很難回去昔日。