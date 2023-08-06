梅根42歲生日和姊妹淘看「芭比」哈利在家顧小孩

梅根與哈利婚姻一直被唱衰，卻還繼續維持，不讓惡意者稱心如意。（路透資料照片）

瑪格蘿比（Margot Robbie）主演的「芭比 」（Barbie）是目前全球最紅的大片，世界各地總票房已經要超過10億美元，引爆「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）後的最大賣座狂潮，住在好萊塢附近的蒙特斯托高級社區、又有心要進軍影視製作業英國哈利 王子之妻梅根 ，自然不可能錯過這波流行，她的42歲生日慶祝活動就是和艾倫狄珍妮絲（Ellen Degeneres）的妻子波霞狄羅西（Portia de Rossi）與幾位好友，一起去聖塔芭芭拉的戲院看「芭比」，總是和她黏在一起的哈利，被留在家裡照顧子女，沒有加入這姐妹們的聚會。

但在生日看片行程之前，梅根仍然與哈利一起出門上義大利菜餐廳吃了頓生日前大餐，那時她身上穿的黑白條紋相間服裝，也是芭比娃娃很經典的造型之一，顯然她已經沈浸在芭比主題的慶生情緒之中。

梅根與哈利前陣子比較少同進同出，向來對她如仇敵的幾家英國八卦刊物，猛炒兩人婚變、即將離異的話題，他們的友人曾代為反駁，現在看來，夫妻應該還是好好的，暫時沒有要分手的態勢。