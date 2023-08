梅根42歲生日和姊妹淘看「芭比」哈利在家顧小孩

梅根與哈利婚姻一直被唱衰,卻還繼續維持,不讓惡意者稱心如意。(路透資料照片)

瑪格蘿比(Margot Robbie)主演的「芭比 」(Barbie)是目前全球最紅的大片,世界各地總票房已經要超過10億美元,引爆「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)後的最大賣座狂潮,住在好萊塢附近的蒙特斯托高級社區、又有心要進軍影視製作業英國哈利 王子之妻梅根 ,自然不可能錯過這波流行,她的42歲生日慶祝活動就是和艾倫狄珍妮絲(Ellen Degeneres)的妻子波霞狄羅西(Portia de Rossi)與幾位好友,一起去聖塔芭芭拉的戲院看「芭比」,總是和她黏在一起的哈利,被留在家裡照顧子女,沒有加入這姐妹們的聚會。

但在生日看片行程之前,梅根仍然與哈利一起出門上義大利菜餐廳吃了頓生日前大餐,那時她身上穿的黑白條紋相間服裝,也是芭比娃娃很經典的造型之一,顯然她已經沈浸在芭比主題的慶生情緒之中。

梅根與哈利前陣子比較少同進同出,向來對她如仇敵的幾家英國八卦刊物,猛炒兩人婚變、即將離異的話題,他們的友人曾代為反駁,現在看來,夫妻應該還是好好的,暫時沒有要分手的態勢。