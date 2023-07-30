梅根和貝克漢夫婦驚傳失和 再也不是朋友 為了這原因？

哈利（左）與梅根被揭露又少了一對名人夫妻朋友。（歐新社資料照片）

英國哈利 王子之妻梅根 不管怎麼被酸民與媒體攻擊，永遠是話題焦點，近日最愛修理她的死對頭「每日郵報」驚曝她和全英知名度高到僅次於皇室一家的大衛與維多莉亞貝克漢夫婦失和，彼此恐怕很難再當朋友，最佳證明就是貝克漢家的長子布魯克林在美國和億萬千金妮可拉佩茲的婚禮，哈利和梅根都未受邀也不見人影，「每日郵報」稱貝克漢夫婦不滿被認為私自對外爆出許多關於哈利和梅根的隱私細節，和他們在電話上大吵，友情已經回不去。

想當初梅根與哈利的皇家 婚禮，大衛與維多莉亞貝克漢都還受邀出席，是頗受矚目的來賓，哪知道友誼撐不了幾年就已不復存。「每日郵報」諷刺梅根很會結交對己有利的名人，可是上位之後就很把他們拋在一邊，去尋找更新、更有幫助的新朋友，貝克漢夫婦不會是被她這樣對待的第一個苦主，她的老爸湯瑪斯更早以前就被她「放生」，而她現在的新朋友是美國演藝界一群重量級的人物向是歐普拉、CBS名嘴蓋兒金、好萊塢經紀界中的傳奇人物阿里等，她們像是她的親衛隊，始終把她保護的不錯。