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小心叔叔？威廉與凱特被警告 別讓喬治與哈利走太近

記者蘇詠智／即時報導
威廉（中）自認對3個小孩盡量公平。（路透）
威廉（中）自認對3個小孩盡量公平。（路透）

英國哈利王子與妻子梅根和皇室鬧不合，自此變成皇室眾人的眼中釘，也被英國的皇室專家冷嘲熱諷。最近隨著哈利大哥威廉的長子喬治滿10歲，這幾年幾乎沒跟他相處的哈利再度被皇室專家拿來修理，尤其最為仇視哈利和梅根的安琪拉勒文，更酸溜溜說道：「小心他們給喬治帶來的不良影響，千萬別讓他們跟喬治與弟妹夏綠蒂、路易走太近呦。」

以往曾傳威廉的妻子凱特希望自己的孩子們與堂弟堂妹建立關係，能夠讓未來的皇室成員更有堅定的感情，哪知道哈利與梅根幾度在公開場合抖出皇室黑幕，身為未來國王與王后的威廉、凱特，反而因為臉上無光對哈利、梅根一肚子火，現在甭說讓自己的小孩跟他們接近，連跟他們的一雙子女亞契、莉莉碰面都不必了。據說比外界以為的更強悍的凱特，為了保護自家小孩不被哈利與梅根「帶壞」，絕心不讓孩子們與叔叔、嬸嬸太接近，自然與堂弟妹培養感情的事也就此作罷。

威廉被傳尤其記恨哈利在自己的書「備胎」裡面寫道，看著哥哥的幾個小孩就替他們難過，因為一定有人會變成跟自己一樣的「備胎」。想當初威廉與哈利小時候在爸媽查理、黛安娜撫養下，長大了還能夠鬧到今天這樣，就算威廉與凱特再怎麼對3個小孩一視同仁，也無法保證有人不會嫉妒其他的手足，認為自己得到的關愛較少，更何況喬治身為威廉之下的王位繼承人，弟妹不可能和他一樣被公平對待，哈利的話不是沒有可能成真，令威廉深覺被唱衰、詛咒，愈想愈惱火，就更感到哈利和梅根是毒蛇猛獸，他的孩子們絕對不能靠近。

哈利（左）不滿只是未來國王威廉的備胎，沒有公平待遇。（路透）
哈利（左）不滿只是未來國王威廉的備胎，沒有公平待遇。（路透）
查理（左起）在兩個兒子哈利、威廉的小時候，都付出許多關懷。（路透）
查理（左起）在兩個兒子哈利、威廉的小時候，都付出許多關懷。（路透）
英皇室一家的恩怨糾葛很深，哈利（後排左起）與梅根無法得到威廉（中排左起）、凱特的...
英皇室一家的恩怨糾葛很深，哈利（後排左起）與梅根無法得到威廉（中排左起）、凱特的接受。（路透）
英國未來王位繼承人喬治王子10歲了。（路透）
英國未來王位繼承人喬治王子10歲了。（路透）

哈利 梅根 凱特

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