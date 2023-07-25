小心叔叔？威廉與凱特被警告 別讓喬治與哈利走太近

威廉（中）自認對3個小孩盡量公平。（路透）

英國哈利 王子與妻子梅根 和皇室鬧不合，自此變成皇室眾人的眼中釘，也被英國的皇室專家冷嘲熱諷。最近隨著哈利大哥威廉的長子喬治滿10歲，這幾年幾乎沒跟他相處的哈利再度被皇室專家拿來修理，尤其最為仇視哈利和梅根的安琪拉勒文，更酸溜溜說道：「小心他們給喬治帶來的不良影響，千萬別讓他們跟喬治與弟妹夏綠蒂、路易走太近呦。」

以往曾傳威廉的妻子凱特 希望自己的孩子們與堂弟堂妹建立關係，能夠讓未來的皇室成員更有堅定的感情，哪知道哈利與梅根幾度在公開場合抖出皇室黑幕，身為未來國王與王后的威廉、凱特，反而因為臉上無光對哈利、梅根一肚子火，現在甭說讓自己的小孩跟他們接近，連跟他們的一雙子女亞契、莉莉碰面都不必了。據說比外界以為的更強悍的凱特，為了保護自家小孩不被哈利與梅根「帶壞」，絕心不讓孩子們與叔叔、嬸嬸太接近，自然與堂弟妹培養感情的事也就此作罷。