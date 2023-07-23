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哈利、梅根傳被好萊塢大牌保持距離 威廉、凱特害的？

記者蘇詠智／綜合報導
哈利（右）與梅根雖然是各方矚目焦點，卻不代表在演藝圈很吃得開。（路透資料照片）
哈利（右）與梅根雖然是各方矚目焦點，卻不代表在演藝圈很吃得開。（路透資料照片）

演藝圈的人際關係就是這麼現實？英國哈利王子與妻子梅根落腳美國已經三年多，卻沒有他們預期的在好萊塢吃得開，反而仇視他們的英國媒體，時常消遣他們有多不受到大咖名導、巨星的重視，認為他們兩個就是「麻煩」的化身，一跟他們走得太近，得罪英國王室不說，還有可能遭到酸民們的連帶攻擊，對自己有害無利，這些人包括了天王巨導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、漫威英雄片中扮演「九頭蛇夫人」（Madame Hydra）的視后茱莉亞路易斯德瑞佛斯（Julia Louis-Dreyfus）、好萊塢資深型男羅伯洛等。

史蒂芬史匹柏對於在演藝圈內的人際關係，有仔細的盤算。（路透資料照片）
史蒂芬史匹柏對於在演藝圈內的人際關係，有仔細的盤算。（路透資料照片）

根據歐美媒體的說法，這些演藝圈大咖不是有片子要在英國推出，就是有舞台劇要在倫敦西區劇院上演，很清楚目前英國重量級的人物中，威廉王子與凱特王妃是最常現身站台的，如果被他們歸到哈利與梅根的那一派，自己的戲就可能請不到他們出席、加持，說穿了，一切都還是為了錢，何必要跟哈利與梅根接近卻破壞自己的財路？

威廉（左）與凱特積極參與英國各項事務，早就以未來國王、王后自居。（路透資料照片）
威廉（左）與凱特積極參與英國各項事務，早就以未來國王、王后自居。（路透資料照片）

至於曾經專訪哈利與梅根、造成全球熱烈收視話題的媒體女王歐普拉（Oprah Winfrey），與他們的交情也不如外界以為的深厚，至少慶生活動也沒有邀他們參加，似乎不認為他們是密友，也無怪乎近日又傳梅根和哈利考慮搬家，換個環境、換一批鄰居，看看能否建立新的強大人脈。

歐普拉對於誰是真正的朋友，想得很清楚。（路透資料照片）
歐普拉對於誰是真正的朋友，想得很清楚。（路透資料照片）

哈利 梅根 好萊塢

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