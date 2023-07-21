在好萊塢吃不開？梅根簽進超大經紀公司 3個月沒工作

梅根被推測在花時間想清楚未來的發展方向。（路透資料照片）

英國哈利 王子之妻梅根 （Meghan Markle），雖然全球知名度極高，卻是評價爭議的人物，使得她想要在美國打造夢想中的名流生活，變得困難度加倍。她在4月宣布簽進美國最大的經紀公司之一WME，還有傳奇名經紀人阿里（Ari Emanuel）在她的團隊內，然而事隔三個月，沒有太多動靜，英國「鏡報」引述公關專家基倫艾斯比（Kieran Elsby）的說法，認為這有點不尋常。

基倫表示，通常在三個月之內，經紀公司就會公布有哪些新的合作計畫，或是簽下來什麼樣的重量級合約，梅根的新動態卻是無聲無息，雖然她和WME攜手，對彼此應該都是加分。早先曾被傳她有可能以高價成為迪奧（Dior）的代言人，將讓她一掃與Spotify合作破局、被罵是騙子的陰霾，結果迪奧表明沒這回事，那些攻擊梅根不手軟的英國王室專家馬上冷嘲熱諷，稱她過去一直批評王室、自食惡果。基倫則以為，梅根這麼做有可能是希望新的合作案在確定拍板之後，才對外公開，免得操之過急，反而胎死腹中，又要讓外界覺得她開的支票 一直都跳票。

也有另外一個比較不太好的可能，是梅根真的在某些合作案上被打回票，這樣將會影響她的身價，使她不願意對外公開。基倫認為，梅根也許在花時間思考她到底未來要朝哪個方向發展，找到明確的目標。然而，基倫覺得，回去再拍戲不太會是她的考量，畢竟她也說過已經不會再演戲，比較想朝製作影片的路線邁進。他推測梅根未來比較有可能推出生活型態的品牌，或是基金會之類的，她可以完全掌控，但需要尋找贊助廠商，這個她較能勝任。