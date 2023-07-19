70多年來首次 英宣布開始以「國王陛下」名義發放護照

英國國王查理三世。(路透)

英國衛報18日報導，英國政府宣布本周起開始以英王查理三世 （Charles III）的名義發放該國護照，這也是近70多年來，英國護照首次使用「國王陛下」（His Majesty）的稱謂，取代先前的「女王陛下」（Her Majesty）。

使用「女王陛下」稱謂的英國護照仍有效，舊款護照會繼續使用到剩餘庫存用罄為止。此舉和英國皇家郵政 （Royal Mail）的做法雷同：該郵政機構內，使用已逝女王圖樣的章戳亦是逐步更新而非立刻汰換，此做法是英王所授意，目的在避免浪費。

英國內政大臣布瑞弗曼表示，70年來該國護照上都有「女王陛下」相伴國民，許多民眾大概從出生起就只記得護照上有女王稱謂，不過現在是英國歷史的重要時刻，「繼1952年後，首批英國護照上開始印有國王陛下的稱謂。」

如今，新版英國護照開頭的文字將改為：「英國國王陛下的（His Britannic Majesty’s）的內閣大臣以國王陛下（His Majesty）的名義，請求並要求所有相關人士允許持證人不受阻礙地自由通行，並為持證人提供必要的協助及保護」。