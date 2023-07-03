我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情消退卡車司機不再吃香 月薪兩萬縮水剩三千

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

皇室專家再唱衰：梅根快要甩掉哈利了 離婚成定局

記者蘇詠智／即時報導
哈利（右）與梅根婚姻老被唱衰，現在甚至被稱即將離婚。（路透資料照片）
哈利（右）與梅根婚姻老被唱衰，現在甚至被稱即將離婚。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根的話題永遠沒斷過，兩人近日剛好又在各方唱衰的低潮點，和Spotify宣告停止合作，還被高層之一罵是騙子，甚至有大型經紀公司的老闆消遣他們在各方面都缺乏才華，讓一向視兩人為眼中釘的英國皇室專家們與媒體紛紛跟進，其中最仇視他們的安琪拉勒文，已經在澳洲的電視節目訪問中預言他們很快會離婚，而且梅根會甩掉哈利。

安琪拉勒文個人的專欄一向以抹黑梅根與哈利為重點，在電視節目中的言論也始終以他們為攻擊目標，絕對不可能預期她對他們有啥好話。但說到他們已在離婚邊緣，還是顯得過於惡毒，而她的理由是梅根今年都沒怎麼陪在哈利身邊，既沒有陪他宣傳自己的回憶錄，也沒有陪他回英國出席父親查爾斯的加冕大典，已經開始要放生他、自求發展。安琪拉勒文稱哈利最需要梅根的時候，梅根都沒有理會，倒是以前梅根都會挽他手臂挽得緊緊，讓他離開不了自己的身邊，這樣不平等的態度，絕對不會再撐得下去，再加上Spotify這一下重擊，兩人必須趕快想別的收入來源，梅根已經簽了新的經紀團隊，更會把哈利一腳踢開。

對於安琪拉勒文之流，哈利與梅根當然不會認真看待，才不會被她破壞心情，可是兩人要為自己重塑招牌，卻是當務之急，尤其外界都懷疑他們除了爆料英國皇室內幕外，其他想談的想聊的都很無趣，他們又不能再繼續跟皇室弄壞關係，不便再對皇室開砲，那還有啥新的題材可以發揮？各方都在密切期待。

梅根 哈利 Spotify

上一則

澤倫斯基接受CNN專訪 稱普亭對於兵變反應「虛弱」

延伸閱讀

哈利梅根繼續被「黑」 凱特狠心下重手 透露不想和解？

哈利梅根繼續被「黑」 凱特狠心下重手 透露不想和解？
哈利、梅根壓力山大 傳被Netflix下最後通牒 酬勞砍半

哈利、梅根壓力山大 傳被Netflix下最後通牒 酬勞砍半
梅根在英國人氣繼續下滑 專家建議趕快這樣止血

梅根在英國人氣繼續下滑 專家建議趕快這樣止血
梅根將代言迪奧？ 或登最高業配身價網紅

梅根將代言迪奧？ 或登最高業配身價網紅

熱門新聞

一隻貓咪和一群小鳥窩在鳥巢的畫面引來網友討論。(圖/取自推特@Solocuriosos_1)

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

2023-06-25 16:53
紐西蘭外交部長馬胡塔。（Getty Images）

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

2023-06-27 09:35
泰國曼谷廊曼國際機場驚傳恐怖意外，一名泰國女子拖著行李使用電動步道時，不慎被行李箱絆倒，左腿被捲入輸送帶，醫療人員到場評估後，決定當場截肢以助她脫離。(截自紐約郵報網站)

在機場被行李箱絆倒 泰女左腿捲入電動步道 遭當場截肢

2023-06-29 20:31
7月1日，法國波爾多（Bordeaux）一處平房遭焚燒後呈現焦黑。（Getty Images）

遭槍殺少年葬禮於家鄉舉行 大批民眾聚集、氣氛緊繃

2023-07-01 13:41
中國駐歐盟大使傅聰。(美聯社)

中國駐歐盟大使：烏克蘭收回克里米亞 北京不反對

2023-06-28 02:39
俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」從俄南城市頓河畔羅斯托夫撤離兵員和戰車等武器裝備，受到外界關注。（路透）

扶植傭兵組織1年花多少？普亭首次坦承金額

2023-06-28 02:29

超人氣

更多 >
走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕
通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄
「軍中情人」20歲深夜素顏見影壇大佬 憑手相當女主角

「軍中情人」20歲深夜素顏見影壇大佬 憑手相當女主角
長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰
買房選擇愈來愈少 待售屋少29% 59周來首見

買房選擇愈來愈少 待售屋少29% 59周來首見