皇室專家再唱衰：梅根快要甩掉哈利了 離婚成定局

哈利（右）與梅根婚姻老被唱衰，現在甚至被稱即將離婚。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 的話題永遠沒斷過，兩人近日剛好又在各方唱衰的低潮點，和Spotify 宣告停止合作，還被高層之一罵是騙子，甚至有大型經紀公司的老闆消遣他們在各方面都缺乏才華，讓一向視兩人為眼中釘的英國皇室專家們與媒體紛紛跟進，其中最仇視他們的安琪拉勒文，已經在澳洲的電視節目訪問中預言他們很快會離婚，而且梅根會甩掉哈利。

安琪拉勒文個人的專欄一向以抹黑梅根與哈利為重點，在電視節目中的言論也始終以他們為攻擊目標，絕對不可能預期她對他們有啥好話。但說到他們已在離婚邊緣，還是顯得過於惡毒，而她的理由是梅根今年都沒怎麼陪在哈利身邊，既沒有陪他宣傳自己的回憶錄，也沒有陪他回英國出席父親查爾斯的加冕大典，已經開始要放生他、自求發展。安琪拉勒文稱哈利最需要梅根的時候，梅根都沒有理會，倒是以前梅根都會挽他手臂挽得緊緊，讓他離開不了自己的身邊，這樣不平等的態度，絕對不會再撐得下去，再加上Spotify這一下重擊，兩人必須趕快想別的收入來源，梅根已經簽了新的經紀團隊，更會把哈利一腳踢開。

對於安琪拉勒文之流，哈利與梅根當然不會認真看待，才不會被她破壞心情，可是兩人要為自己重塑招牌，卻是當務之急，尤其外界都懷疑他們除了爆料英國皇室內幕外，其他想談的想聊的都很無趣，他們又不能再繼續跟皇室弄壞關係，不便再對皇室開砲，那還有啥新的題材可以發揮？各方都在密切期待。