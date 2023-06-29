我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關繼威成美國影藝學院會員 華裔還有他

南加神祕豪華古宅一周成交 要價680萬

英國王室花掉納稅人1.35億美元 較去年增加5%

中央社／倫敦28日綜合外電報導
英國王室過去一年支出成長5%。（美聯社）
英國王室過去一年支出成長5%。（美聯社）

英國王室今天公布年度君主撥款報告，報告顯示通膨打擊王室財政結構，過去一年支出成長5%，達1億750萬英鎊（約1.35億美元）；報告另建議官邸調降暖氣溫度以符合環保訴求。

綜合路透與法新社報導，2022至2023年，英國王室通過君主撥款（Sovereign Grant）自國庫獲得的金額保持在8630萬英鎊不變；不過淨支出方面增加510萬英鎊，約合5%，達1億750萬英鎊。君主撥款係用於支付君主公務和皇宮的維護費用。

這份年度報告詳列王室來自納稅人的收入與支出。王室帳目總管史蒂文斯（Michael Stevens）說：「無需提醒各位，本報告所述期間，通膨壓力導致所有組織許多商品與服務價格大幅上揚，特別是在燃料和能源成本方面。」

報告也建議將暖氣調降至攝氏19度，以符合英國國王查理三世（Charles III）長期倡導的環保理念。

英國目前正陷入生活支出的危機，上個月通膨率高達8.7%。

史蒂文斯將王室支出增加的原因，部分歸於英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）去年9月辭世，以及查理今年5月繼位後的君主更迭。然而，女王葬禮與查理的加冕費用，並未包含在財務報告中。

王室其它主要支出項目，包括白金漢宮的電纜、管線與暖氣系統為期10年的升級計畫。

反君主制組織「共和國」（Republic）負責人史密斯（Graham Smith）表示：「王室成員長期以來一直隱瞞其真實支出成本，我們計算至少要花3億4500萬英鎊。這足以支付1萬3000名新護理師或教師的費用。」

史蒂文斯透露，查理的小兒子哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan）已搬出溫莎城堡的浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage），並償付納稅人資助的所有房產支出，「為王室留下大幅增加的資產」。

查理三世 哈利 英國女王

上一則

瓦格納傭兵赴白俄 65%美國人都有這想法

延伸閱讀

MLB／弟弟扔回界外球惹哥哥爆哭 紅襪終結者緊急救援

MLB／弟弟扔回界外球惹哥哥爆哭 紅襪終結者緊急救援
英王查理首慶即位後官方誕辰 孫子路易再搶鏡頭

英王查理首慶即位後官方誕辰 孫子路易再搶鏡頭
哈利、梅根未受邀英王官方壽辰遊行 背後有人搞鬼？

哈利、梅根未受邀英王官方壽辰遊行 背後有人搞鬼？
英宮又掀風暴？傳凱特與查理翁媳 因教育問題意見相左

英宮又掀風暴？傳凱特與查理翁媳 因教育問題意見相左

熱門新聞

失蹤潛水器「泰坦號」上的乘客。英國億萬富豪哈定（Hamish Harding，左上）、「海洋之門探險」執行長羅許（Stockton Rush，右上）、法國籍潛水器駕駛員納若萊（Paul-Henri Nargeolet，左下），巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）與兒子蘇里曼（Suleman）。(Getty Images)

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

2023-06-22 15:05
一隻貓咪和一群小鳥窩在鳥巢的畫面引來網友討論。(圖/取自推特@Solocuriosos_1)

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

2023-06-25 16:53
圖為泰坦號入水潛航的資料照片。（路透）

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

2023-06-21 23:25
紐西蘭外交部長馬胡塔。（Getty Images）

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

2023-06-27 09:35
普里格津（Yevgeny Prigozhin）的部隊已至少從俄羅斯占領的烏克蘭兩處地點，朝俄國展開反攻，並「幾乎確定」已經在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）拿下幾處重大安全據點。（Getty Images）

俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看

2023-06-24 09:20
瓦格納士兵24日準備撤離他們占領的俄南城市羅斯托夫，當地居民與士兵合影。（歐新社）

瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻

2023-06-24 21:28

超人氣

更多 >
護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多
搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟
50歲以後 這是每年應做的最重要檢查

50歲以後 這是每年應做的最重要檢查
蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬

蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬
瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管

瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管