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哈利、梅根壓力山大 傳被Netflix下最後通牒 酬勞砍半

記者蘇詠智／即時報導
哈利（右）與梅根近來在媒體圈的發展面臨很大壓力，兩人推出的節目不一定讓平台滿意。（路透資料照片）
哈利（右）與梅根近來在媒體圈的發展面臨很大壓力，兩人推出的節目不一定讓平台滿意。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根，最近正陷入事業上的大難關，先是Spotify中止和兩人的高價合約，還有高層放話他們是懶惰的騙子，而英國媒體又傳他倆接到Netflix的最後通牒，表示若再沒有拍出讓他們滿意的節目，原先簽定的1億美元合約有可能馬上砍半，據傳他們已經領走了一半，意思就是剩下的5000萬美元Netflix就不會再付。

當初哈利與梅根從英國到美國發展，不但話題十足，各方也好奇他們會爆出啥皇室大料，怎知兩人第一炮、歐普拉電視專訪，收視開紅盤，讓觀眾更加期待，卻已是他們的最高峰，接下來Spotify與他們簽約，兩年多的時間梅根只出了12集的podcast節目，而Netflix曾經打回票一齣梅根想做的兒童卡通，最後只有紀錄片「哈利王子與梅根」成功上了該平台。

不過「哈利王子與梅根」在Netflix卻造成大轟動，是該平台收視最高的紀錄影片，更在英國成為觀眾與媒體炮轟的焦點，因為他們又再度攻擊皇室，自認在裡面受了很多委屈，讓從小就被教育要對皇室忠誠擁戴的英國多數人火冒三丈，他們和皇室的關係又陷入新的谷底。

英國「太陽報」報導，Netflix對「哈利王子與梅根」相當滿意，認為只要哈利與梅根找對題材發揮，確實可以有很高的收視表現，所以要他倆往這些方向發展，至於哈利想做的、以受傷軍人為主要參賽者的「不可征服運動會」紀錄片，該平台打算在8月播出，對於這部片的成效，列入是否繼續與哈利、梅根合作的重要考量。

哈利與梅根在美國過的還是比大多數民眾要奢華的生活，不容許和這些大的媒體平台都搞砸，因而兩人現在感受到莫大的壓力，各方也好奇他們如何再度找到勝利的方程式，讓他們的媒體王國夢想起死回生？

梅根 哈利 Netflix

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