英宮又掀風暴？傳凱特與查理翁媳 因教育問題意見相左

喬治王子變成母親和爺爺爭執焦點。（路透資料照片）

身為目前英國皇室的人氣冠軍，未來即將登上王后之位的凱特 ，據傳已經讓目前的國王公公查理，相當的在意也忍不住嫉妒，偏偏兩人對如何培育之後也將是王儲的喬治王子意見相衝突，查理堅持老派作風，不願與時俱進，讓凱特無法接受，被傳差點因此吵起架來。

英國皇室在被貼上「亂源」標籤的哈利 王子與妻子梅根遠走美國、目前看似短期內很難和大西洋對岸的貴族家人們重修舊好後，照理應該要一片和樂，結果卻並非如此，光他們自己也能夠鬥成一團，其中的焦點自然是樹大招風的凱特。

根據歐美八卦報導，凱特在查理的加冕大典上，與丈夫威廉 對查理的現任妻子、英國目前的王后卡蜜拉，並沒有很爽快行屈膝禮，已經讓卡蜜拉記恨在心，不料凱特還能再冒犯查理，難道是恃自己人氣高，未來又會是皇室女主人，一切都不怕了？

報導裡提到，其實凱特和查理的很多想法都一樣，像是君主制度對英國很重要，他們要負起對英國和大英國協民眾的重任，多做事少說話、更不要太常抱怨，用行動表現給大家看，不要有事沒事就放話等等，可惜查理偏巧踩到了凱特的點—她的長子喬治，她才會決心唱反調。

據稱查理看到喬治在自己加冕大典禮表現有大將之風，打算往後讓喬治負擔更多的皇室勤務，從小開始習慣有朝一日要接王位的生活，而凱特則認定自己的孩子自己管教，最終決定權在她手上、其他人都不准干涉，加上認為查理無法跟著新時代而改變做法，她實在也看不下去。